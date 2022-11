Un “Angolo Divino” come punto di ritrovo per chi ama l’agricoltura e i suoi “frutti”. Vino e Mais Marano compresi

Un “Angolo Divino” come punto di ritrovo per i produttori del mondo agricolo, mettendo insieme appassionati degustatori di buon vino, gli amici del Mais Marano e i promotori del turismo enogastronomico altovicentino. Si è svolta sabato mattina a Malo l’inaugurazione del nuovo polo del gusto, all’interno della Cantina Valleogra – in via Pasubio, 13 – che ospita il negozio “Sapori Vallogra”, occasione propizia “in accoppiata” anche per la presentazione ufficiale del nuovo brand approvato lanciato per il Mais Marano.

Il negozio infatti, oltre ad essere un punto di riferimento storico per il prodotto vinicolo nel nord ovest del Vicentino, è anche sede della Cooperativa Mais Marano e suo principale punto di distribuzione dei prodotti egati alla raccolta e alle lavorazioni del prezioso “frutto” della terra locale, tra la Farina di Mais Marano garantita dal Consorzio di Tutela.

All’evento di sabato scorso presenti parecchi sindaci dei comuni della zona, tra quelli quelli di Malo, Schio e Marano Vicentino, insieme ai rappresentanti del gruppo Vitevis che mette insieme circa 1.200 operatori del settore sparsi per la fascia pedemontana veneta e di cui Cantina Valleogra è parte integrante nonché – e questo si tratta di un vero e proprio motivo d’orgoglio – tra i soci fondatori nel 2005.

Insieme ai nuovi loghi presentati, l’incontro conviviale è stato un momento di valorizzazione e illustrazione nei dettagli delle attività in corso da parte delle cooperative coinvolte e del consorzio di tutela collegato, abbinando l’evento di promozione del punto vendita di prodotti alimentari maladense, l’Angolo Divino appunto. Oltre alla sede di Agritour e al Museo della Civiltà Rurale attigui, che contribuiscono a rendere il polo di Malo una vero e proprio punto di aggregazione per agricoltori e altre figure importanti del settore.