Il tour nel… parkour è guidato da Davide Rizzi, campione italiano e giramondo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un campione italiano e azzurro del Team Italia ospite a BreakPoint e a Radio Eco Vicentino per l’apertura della terza stagione della trasmissione radiofonica in diretta sempre dedicata a discipline, storie e persone protagoniste dello sport vicentino. Si parla “giovane” andando a conoscere da vicino il parkour, nato in Francia negli anni ’80 come sport urbano e che si è sviluppato diffuso in tutto il globo nelle sue versioni indoor e outdoor: a svelarci il dietro le quinte, skills e i tricks e mostrare passione e altrettanto entusiasmo è Davide Rizzi, lo specialista-parkourista (per noi) a km quasi zero che dalla “sua” Marano Vicentino e dai balzi sul letto della mamma – come ci racconta – ha spiccato il salto tra i migliori al mondo, visitando così i siti più amati di una community davvero unica e originale in tutto il pianeta. Portando quel suo codice postale 36035 con sé in ogni viaggio e, soprattutto, nel cuore.

Tutto questo dopo aver seguendo un input, o meglio dire un’intuizione, arrivata per caso da un video su Youtube quando frequentava le scuole medie. Effervescente e comunicatore nel modo di esprimersi e con tutta una sua filosofia alle spalle della sua scelta di vita come atleta, Davide “Raiz” – questo il suo nomignolo più gettonato nell’ambiente parkour – dopo aver fatto incetta di titoli nazionali è stato più volte chiamato in trasmissioni tv, da ultimo alle “Iene” su Italia Uno. Unisce alla sua vita da atleta di primo livello – Mondiali di Tokyo con il 3° posto assoluto nel freestyle – quella di istruttore qualificato al Krapannone di Schio/Santorso, dove è cresciuto, e di performer in numerosi eventi.

Per chi vuole conoscere quali sono le qualità innate e quelle invece “allenabili” per diventare un bravo parkourista, oppure l’età propizia per iniziare a imparare capriole, prese, volteggi etc, e ancora conoscere chi sono i più forti al mondo della disciplina e come sono oggi strutturate le competizioni in Italia e nel mondo, basta ascoltare il podcast con la viva voce di Davide a dispensare aneddoti e consigli. Uno sport che è anche un trend che piace alle nuove generazioni, sia per chi lo pratica che per chi lo “scruta” dal vivo o sui social, e che ha creato una comunità internazionale di appassionati.

Proprio perché, andando al di fuori dei limiti dell’apparenza, si parla di uno sport agonistico dalla pratica individuale solo nelle heat (prove) ma che in realtà si alimenta di aggregazione e condivisione, come l’ospite di BreakPoint ne è testimone. Con un sogno nel cassetto, da parte non solo di Davide ma di tutte queste “molle umane”, corrispondente alle Olimpiadi di un domani, chissà, continuando nel frattempo ad allenarsi ed allenare, un “propulsore” per i più piccoli che lo seguono, oltre che un campione da emulare!