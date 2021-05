Nuovo campo per basket e volley al parco giochi. “A canestro” circa 32 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora pochi giorni di attesa per sistemare alcune finiture e poi il vecchio campetto inserito nel contesto del parco giochi “Verdi” alla periferia est di Marano Vicentino potrà essere occupato da bambini e giovani che vorranno utilizzarlo all’aria aperta. Si avviano ormai alla conclusione gli interventi di riqualificazione della piastra sportiva polifunzionale, di fatto dotata di “nuova vita”, destinati a fornire un impianto outdoor adatto per la pratica della pallacanestro e anche della pallavolo.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta maranese Zambon Mario srl per un investimento complessivo di 32 mila euro, di cui 20.590 finanziati dalla Regione del Veneto.

In questi mesi è stata messa una moderna pavimentazione usando delle resine sintetiche plastiche, sono stati rinnovati i due canestri ed è stato sostituito l’impianto per il gioco della pallavolo. Nelle prossime settimane l’intervento sarà completato con l’installazione di una fontanella.

“Con questo intervento siamo riusciti a valorizzare il parco di via Verdi e restituire ai nostri giovani un’ulteriore spazio, rinnovato e riqualificato, di aggregazione per il gioco libero – commenta l’assessore Alessandra Cavedon -. Affideremo ai ragazzi del Consiglio comunale dei giovani la rete per il gioco della pallavolo: potranno così organizzarsi per condividere la rete e giocare in questo spazio con i loro coetanei”.