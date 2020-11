Tamponi rapidi in modalità drive-in. Pronta la tensostruttura in zona impianti sportivi

E’ stata “inaugurata” e resa subito operativa da ieri la tensostruttura che ospiterà per le prossime settimane il servizio di somministrazione dei tamponi rapidi impegnando i medici di base locali. Un punto di raccolta allestito grazie all’unione di intenti tra comune di Marano Vicentino, i dottori del paese e due associazioni locali che si sono prodigate per realizzare uno spazio idoneo, sicuro e facilmente accessibile alla cittadinanza.

Per l’utente dell’Ulss 7 che si presenterà all’appuntamenti nel grande piazzale di zona impianti sportivi, alle spalle di tennis club e bocciofila, è indicata la via da percorrere con la propria auto, con il sistema del drive-in. Anche nella cittadina dell’Altovicentino, quindi, sono bastati un giro di telefonate e tanta buona volontà e qualche giorno di lavori per raggiungere l’obiettivo. Con il consueto operato della Protezione civile ad agevolare l’installazione delle tende e accelerare i tempi di fruzione.

Anche grazie alle associazioni maranesi “Age Quod Agis” e “Arte Medica” – che contano complessivamente 6 medici – e con il supporto e la supervisione dei dirigenti del Distretto 2 dell’Ulss 7 da ieri, lunedì 16 novembre, la tensostruttura dedicata ai tamponi rapidi per il Covid-19 è stata attivata e ha già ricevuto i primi maranesi sottoposti all’accertamento diagnostico. “Nel comune di Marano – spiega la nota a margine della comunicazione – chi dovesse riscontrare i sintomi riconducibili al Covid-19 è tenuto a contattare telefonicamente il proprio medico di base, che valuterà la situazione: saranno i medici stessi a gestire le prenotazioni dei pazienti per i tamponi rapidi”. In altre parole è vietato presentarsi nel piazzale senza prescrizione già acquisita dopo il contatto con il proprio curante.

Presso la struttura saranno presenti un medico di base e l’infermiere comunale, e il responso sarà dato dopo un’attesa di 20 minuti. Nel caso in cui il riscontro sia positivo, si procederà con il successivo tampone molecolare. “Questa importante collaborazione tra medici, amministrazione comunale, Distretto e Protezione civile – sottolinea il primo cittadino Marco Guzzonato – rappresenta un servizio utile e prezioso non solo per i cittadini maranesi, ma anche per l’intera comunità dell’Altovicentino, poiché consentirà di decongestionare i punti tampone già attivi a Santorso e a Schio”.