Nessun brivido a… Brno: il Famila Schio sbanca il fortino ceco e vede la terza fase

Una delle migliori versioni del Famila Schio della stagione in corso mette al tappeto e spazza via anche le briciole in Repubblica Ceca, nell’anticipo di Euroleague Women contro il Brno. Successo fondamentale per 82-71, che vale anche la matematica qualificazione per il turno successivo, denominato Play-in. Già avanti di 11 punti a metà partita, le arancioni riescono a contenere il ritorno delle padrone di casa, fino a ieri ancora in corsa – e tutt’non ancora fuori gioco – per proseguire l’avventura internazionale. Anzi, il divario raggiunge un margine extra di 22 punti, per poi ridimensionarsi a fil di sirena. Il tutto davanti a poco meno di 1.500 spettatori, una trentina i vicentini al seguito.

Una vittoria che ha regalato gioia in quantità a chi in Altovicentino ha seguito da lontano l’impresa della squadra condotta da coach Dikaioulakos, e ancor più la comitiva di tifosi che ha seguito il quintetto in trasferta. Con due gare alla fine del girone E, il Famila ora proverà a blindare il 2° posto che lo spedirebbe di diritto alle Final 6 di Saragozza, non ancora certo, ma intanto può festeggiare un’altra grande notte europea.

Le “quattro moschettiere” della retina Salaun (17 punti), Laksa (16), Dojkic (16) e Juhasz (15) si rincorrono per tutto il match per contendersi la palma della miglior realizzatrice di serata, mettendo orli e merletti al 7° successo (terzo di fila) in 10 partite europee nelle due fasi previste dalla nuova formula della competizione Elw. CbK Mersin sempre in testa al girone a sei squadre, imbattuta e già sicura di partecipare all’atto finale. Tra oggi e giovedì gli altri incontri in programma nei gironi E e F.

IL TABELLINO DEL MATCH

ZABINY BRNO-BERETTA FAMILA SCHIO 71-82

Parziali quarti: 14-21, 35-46, 52-61

Zabiny Brno: Zeithammerova 0, Dudasova 2, Zaplatova 8, Hamzova 13, Juskaite 7, Cechova 2, Kytlicova ne, Kostowicz 17, Cunane 14, Knezevic 8.

Beretta Famila Schio: Juhasz 15, Bestagno 0, Sottana 0, Zanardi 0, Verona 4, Panzera 0, Salaun 17, Dojkic 16, Andrè 6, Keys 8, Laksa 16.