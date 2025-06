Schianto moto su auto: in due rimangono a terra, 59enne in condizioni critiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un grave incidente avvenuto alle 14.30 in territorio comunale di Piovene Rocchette ha fatto scattare i soccorsi in codice rosso, con un’ambulanza e un’auto medica, un velivolo dell’elisoccorso del Suem 118 e vigili del fuoco a recarsi in Piazza della Vittoria. Siamo “nel cuore” del paese alle pendici del Monte Summano, di fronte al ristorante “La Villa”.

Il bilancio provvisorio dello scontro tra un autocarro e, pare, una motocicletta con due occupanti, consta di un uomo adulto elitrasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni gravissime, e di una seconda persona accompagnata invece in ambulanza al polo medico “Alto Vicentino” di Santorso. Questa avrebbe riportato contusioni di media gravità, in attesa di accertamenti diagnostici in pronto soccorso.

Il sinistro con feriti su cui hanno effettuato i rilievi gli agenti di polizia locale si è registrato all’incrocio semaforico tra la piazza e via Roma, con pilota e passeggero a venire sbalzati sull’asfalto dopo l’urto con una vettura Kia Stonic di colore scuro. Illeso il conducente. Il più grave tra i ricoverati avrebbe 59 anni e viene assistito ora nel reparto di rianimazione di Vicenza. Non si hanno informazioni ancora sull’altro soggetto, questi rimasto cosciente, raccolto sull’asfalto e avviato in codice giallo a Santorso. Si tratterebbe di una donna.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per mantenere l’ordine della circolazione stradale e favorire i soccorsi in sicurezza, due le pattuglie del consorzio Altovicentino. Le cause e la dinamica dettagliata del terribile incidente saranno resi noti nelle prossime ore.

Parecchia gente del luogo è uscita dalle proprie case e dalle varie attività commerciali della zona, qualcuno tra loro prestando aiuto con degli ombrelli per riparare dal sole i feriti e i soccorritori del Suem. Sull’asfalto due caschi di protezione, uno di colore nero e uno bianco.

La notizia è in aggiornamento

