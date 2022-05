Scontro tra auto in rotonda, due donne ferite

Due auto si sono scontrate mentre affrontavano una rotonda, l’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 17 maggio, a Piovene Rocchette nella rotatoria tra le vie Trieste, Fogazzaro e Gorizia. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino accorsi dopo aver ricevuto la segnalazione.

Da quanto si apprende, un’autovettura Peugeot 207 condotta da una 82enne, proveniente da Via Fogazzaro e diretta verso via Gorizia, per cause in corso di accertamento si è schiantata frontalmente-lateralmente contro una Range Rover condotta da un 64enne, già all’interno della rotatoria e in procinto di aggirarla. La conducente della Peugeot 207 e la trasportata della Range Rover, una 51enne, dopo le prime cure sono state condotte con l’ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.