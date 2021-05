Scattato il 16^ Rally Campagnolo: auto al via e strade chiuse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È scattato stamane alle 8.01 lo start alla prima auto partecipante al 16^ Rally Campagnolo. 253 gli equipaggi in gara per tutto il giorno.

Si tratta della dodicesima edizione dell’Historic Regolarità Sport e la terza del Legend Regolarità a Media. Nonostante la gran mole di iscritti, ieri le operazioni si sono svolte celermente e nel rispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza negli spazi messi a disposizione all’interno del palazzetto dello sport di Isola Vicentina.

Quattro gli equipaggi del rally che non si sono presentati: il numero 5 Negri – Coppa; 16 Zanin – Cerantola; 53 Zuppardi – Rizzo e 231 Scotti – Quattrini. Due le defezioni nella regolarità: uno nella

sport (334) e l’altro nella media (430).

Alle 8.01 stamane la partenza del primo lotto di auto del rally storico al quale, 3′ più tardi si sono aggiunte le trenta A112 Abarth del Trofeo. Una successiva pausa di 5′ prima di far scattare la regolarità sport e,

infine, ulteriori 5′ per la prima in gara a media. Tutte le vetture delle due regolarità partono a 30 secondi l’una dall’altra.

Di seguito il riepilogo della giornata di sabato 29 con gli orari delle prove speciali e chiusura strade:

PS 1 – 4 “Gambugliano” di 13,310 chilometri in programma alle 8.10 e alle 14.12; chiusura strade dalle 7.06 alle 12.10 e dalle 13.08 alle 18.10.

PS 2 – 5 “Recoaro” di 14,450 chilometri in programma alle 9.44 e 15.56; chiusura strade dalle 8.40 alle 13.45 e dalle 14.52 alle 19.55.

PS 3 – 6 “Santa Caterina” di 18,370 chilometri in programma alle 11.13 e 17.35; chiusura strade 8.40 dalle 10.09 alle 14.10 e dalle 16.31 alle 21.35.

Due i riordini previsti: il primo alle 11.48 presso gli impianti sportivi a Schio zona nella quale sarà allestito anche il parco assistenza con ingresso prima vettura alle 12.28; il secondo riordino sarà ospitato in centro a Schio in Piazza Statuto a partire dalle 18.25. Venti minuti più tardi gli equipaggi muoveranno verso Piazza Marconi ad Isola Vicentina per il controllo orario finale e la successiva cerimonia delle premiazioni.

Queste le modifiche della viabilità in alcune vie e piazze di Schio.

Sabato 29 maggio dalle 10 alle 14:10 e dalle 16:30 alle 21:40 circa, saranno chiuse al traffico le seguente strade: Via San Giorgio (inizio prova speciale), Contrà Marsili, Contrà Chiesa Santa Caterina, Contrà Facci, Contrà Costenieri, Contrà Cerbaro, Contrà Bosco di Tretto, Contrada Covole, Contrada Zovi, Via Dalla Guarda, Contrà Gonzati, Contrà Buzzaccari, Contrada Molin, Via A. Bassi (fine prova speciale).

Dalle 8 alle 24 è istituito il divieto di transito e di sosta in Piazzale Pubblici Spettacoli e nel parcheggio superiore di Via dello Sport (retro PalaRomare).

Dalle 15 alle 24 è istituito il divieto di transito e sosta in Piazza Statuto.