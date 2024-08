Auto travolge moto ferma al semaforo pedonale: in ospedale un 62enne

Incidente questa mattina, 21 agosto, a Torrebelvicino, lungo la variante della Strada Provinciale 46: un motociclista è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Erano le 8:40 quando una donna 63enne scledense, alla guida di una berlina Bmw in viaggio verso Schio lungo la variante, ha travolto il motociclista per cause in corso di accertamento. L’impatto è avvenuto all’altezza del semaforo pedonale in corrispondenza con via XXV Luglio.

Il centauro 62enne, residente a Valli del Pasubio, si trovava a bordo di una moto Ktm ed era fermo al semaforo rosso, attivato da una chiamata pedonale. A seguito dell’urto l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto: soccorso da un’ambulanza del Suem 118, è stato trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo per i traumi riportati. Per rilevare l’incidente e regolare il traffico è intervenuta la polizia locale Alto Vicentino.