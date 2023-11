Tunnel Schio-Valdagno: 77 giorni di lavori notturni a partire dal 7 novembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal 7 novembre e per 77 giorni il tunnel Schio-Valdagno sarà interessato da lavori notturni, dalle 21 alle 5, con circolazione a senso unico alternato regolata da semaforo. Circolazione regolare a doppio senso, invece, durante la giornata e nei fine settimana.

A coordinare i lavori è Vi.Abilità, società che per conto della Provincia di Vicenza gestisce la viabilità di competenza, tra cui il tunnel Schio-Valdagno. Ed è della Provincia l’importo per l’esecuzione dei lavori: 600 mila euro per una nuova segnaletica di emergenza e di evacuazione.

“Sono lavori necessari a garantire la sicurezza all’interno del tunnel, con una segnaletica nuova più visibile ed efficace – commenta il consigliere provinciale con delega alla viabilità Giancarlo Acerbi – Le lavorazioni notturne permettono di limitare il disagio per gli utenti del tunnel, che è un’infrastruttura strategica di collegamento del nostro territorio. Nella stessa logica, anche nei fine settimana sarà garantito il regolare doppio senso di marcia”.

Nel dettaglio, verranno rimossi parte dell’attuale segnaletica non luminosa e verranno posizionati all’interno del tunnel dei pannelli luminosi che forniranno indicazioni sulla distanza dalle due uscite di estremità, sul posizionamento degli estintori, sulla presenza dell’idrante con presa per i Vigili del Fuoco, nonché l’indicazione delle piazzole di soste e delle colonnine SOS presenti in piazzola.

La ditta esecutrice dei lavori è Sie srl con sede a Conselve (Padova).

I giorni necessari al completamento dei lavori sono, come detto, 77, durante i quali il tunnel sarà regolarmente percorribile durante la giornata, ma sarà a senso unico alternato nelle ore notturne, dalle 21 alle 5. I sabati e le domeniche i lavori sono sospesi, quindi il tunnel rimane regolarmente percorribile con doppio senso di circolazione.