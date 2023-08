Arrampicatore cade dal primo tiro lungo la via Carlesso sul Baffelan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un alpinista intento a scalare il Baffelan, sulle Piccole Dolomiti è caduto questa mattina lungo la via Carlesso, mentre si trovava in cordata all’altezza del primo tiro: l’uomo in sarebbe in pericolo di vita ma riportato numerosi traumi.

L’infortunio è avvenuto intorno alle 10.30. Il ferito – un 28enne di Argenta (Ferrara) – sarebbe un trentenne che stava scalando con un amico quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato, precipitando per una quindicina di metri. Avrebbe riportato un trauma cranico e un altro trauma alla schiena. Per soccorrerlo è intervenuto l’elisoccorso di Verona emergenza, ma poiché l’elicottero non riusciva ad avvicinarsi a causa della nebbia, è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Schio assieme al tecnico di elisoccorso.

Mentre medico e infermiera dell’equipaggio attendevano alla base della parete, i soccorritori hanno scalato fino a raggiungere l’infortunato e il compagno. Stabilizzato e imbarellato, l’alpinista è stato calato per una sessantina di metri per superare lo zoccolo iniziale. A terra è stato preso subito in carico dall’équipe medica, per essere poi portato all’ambulanza e da lì al Rifugio Campogrosso dove era in attesa l’elicottero, decollato in direzione dell’ospedale di Vicenza.

Mentre la squadra stava operando per il recupero dell’alpinista infortunato e del compagno, due cordate, che si trovavano sul Pilastro Soldà, hanno avuto bisogno di aiuto perché scosse da quanto accaduto. I soccorritori hanno quindi assicurato e calato alla base della parete fino al sentiero anche altri quattro scalatori.

La giornata di oggi, 20 agosto, si è rivelata particolarmente impegnativa per Suem e Soccorso alpino: numerosi gli interventi che fin dalla tarda mattinata si sono susseguiti, il più grave dei quali ha visto la morte di un escursionista sul Monte Cornetto: il recupero della salma si è rivelato particolarmente difficile ed è andato avanti per ore.