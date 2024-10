Due alpinisti in difficoltà sul Baffelan: portati in salvo con l’elisoccorso

Oggi 30 ottobre attorno alle 16.15 l’elicottero di Verona Emergenza è volato sul monte Baffelan a Valli del Pasubio per soccorrere una cordata in difficoltà, composta da due alpinisti. I due scalatori si trovavano a due tiri dall’uscita della Via Soldà al Pilastro del Baffelan, quando sono stati investiti da una scarica di sassi e quello che si trovava più in alto era stato colpito a un occhio.

Fatto campo base al Rifugio Campogrosso, l’eliambulanza è salita e in due rotazioni, con un verricello di 55 metri, ha issato a bordo l’infortunato, un 36enne di Forlì, poi portato all’ospedale di Verona, e il compagno, lasciato al Campogrosso.