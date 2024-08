Frane e smottamenti, Piccole Dolomiti vittima del maltempo – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è probabilmente il maltempo all’origine di diverse frane e smottamenti che riguardano un po’ tutto il comprensorio delle Piccole Dolomiti: in particolare, si raccomanda di evitare il tratto che da Malga Cornetto conduce all’Ossario sul Cornetto) e la zona della Val Canale sul Pasubio, attualmente alle prese con i danni più pesanti.

Secondo le informazioni raccolte infatti, della frana lungo il sentiero 300 nella Val Canale che porta proprio al Pasubio, si sarebbero avveduti per primi i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Schio, sul posto per togliere le fettucce di delimitazione poste in zona durante le operazioni di spegnimento delle fiamme che a ferragosto hanno interessato la zona sovrastante: “Purtroppo i soccorritori ci hanno prontamente avvertito – spiega il sindaco di Valli del Pasubio, Gianvalerio Piva – che la caduta di diversi massi ha sostanzialmente spazzato via parte del sentiero. Per il resto i tecnici comunali sono attualmente all’opera per risolvere e rimuovere i detriti anche in zona Ossario sul Cornetto, ma anche per mappare la zona dove non escludiamo ulteriori movimenti franosi”.

Un territorio, quello delle Piccole Dolomiti, dove specie nei canaloni non sono rari gli episodi di scaricamento di sassi, ben diversi però da queste situazioni più pesanti: “I recenti temporali, vere e proprie bombe d’acqua – conclude Piva – sono un grande problema per la massa d’acqua che scaricano al suolo in brevissimi intervalli di tempo e portano alle conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Chiedo la massima prudenza agli escursionisti e in generale a chi si avventura nelle nostre montagne in queste ore”.