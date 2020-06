Militari all’opera per sanificare la casa di riposo “Penasa”: a Valli in azione l’esercito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una squadra composta da 7 militari della “Folgore” offre il proprio tempo e il proprio lavoro a favore di una casa di riposo di Valli del Pasubio, la Rsa “Penasa” di via San Rocco, poco lontana dal centro cittadino.

Il team che fa parte dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona) andrà a far visita ai 60 ospiti stasera, a partire dalle 18.30, non solo per rendere loro un omaggio e un saluto ma soprattutto per lavorare alla loro sicurezza e salute, procedendo alla sanificazione dei cinque piani dell’edificio.

Una missione di sicuro fuori dall’ordinario per uno dei reparti militari più conosciuti e rispettati dell’Esercito Italiano, che per una volta non arriverà direttamente dal cielo con il paracadute ma salirà sotto l’imponente e solenne mole del massiccio del Pasubio per effettuare un intervento mirato, che rientra tra i nuovi incarichi del periodo d’emergenza sanitaria. La richiesta della loro presenza e del loro operato proviene proprio dal Comune, che accoglierà nel tardo pomeriggio i “magnifici sette” designati dal comando di Legnago a servizio degli anziani vicentini ospiti della casa di riposo “Penasa”, che ha superato indenne la bufera dell’epidemia e continua a mettere in atto ogni misura utile di prevenzione. Per quest’ultimi i disagi saranno minimi e non saranno necessari spostamenti.

L’operazione completa si concluderà nel corso della serata. “La possibilità è emersa circa un mese fa, grazie ad una cortese segnalazione dell’onorevole leghista Erik Pretto – spiega il vicesindaco Federico Pozzer – il quale mi ha anticipato che l’esercito si stava dando da fare per sostenere la popolazione durante l’emergenza sanitaria mediante la sanificazione di Rsa. Un segno tangibile dell’impegno dei nostri militari a favore della popolazione. Ci siamo quindi attivati prontamente e facendo un passaggio in prefettura la nostra richiesta è stata accolta, assegnando una squadra dell’8° Reggimento a sanificare la nostra preziosa casa di riposo, che fortunatamente non ha vissuto casi di Covid fra gli ospiti. Questo soprattutto grazie all’enorme impegno del direttore Barbara Cavion e di tutto il personale”.

Una breve cerimonia di benvenuto e poi via ai lavori, da concludere entro il termine della serata salvo intoppi. “Alle 18.30 i sette militari impegnati, guidati dal capitano Granata, verranno accolti dall’amministrazione comunale e dalle locali sezioni Ana, per un ringraziamento ufficiale ed un saluto. Si tratta di personale altamente specializzato e attrezzato, dotato di tutto quanto necessario per la sanificazione di ambienti. Sarà l’occasione per ringraziare di persona i nostri soldati, assieme all’onorevole Pretto, grande amico di Valli del Pasubio – conclude Pozzer –. Siamo molto contenti di poter beneficiare di questo servizio, quanto mai necessario per garantire sicurezza agli ospiti della struttura”.