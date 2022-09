Triplo intervento in poche ore sul Pasubio per cadute accidentali e malesseri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica pomeriggio particolarmente intensa quella che ha caratterizzato l’ultimo week end estivo per la squadra di soccorritori di montagna di Schio, che ha dovuto portare a termine ben tre interventi in poche ore a partire dal primo pomeriggio di ieri nel solo massiccio del Pasubio. Si tratta di distinti episodi conclusi senza conseguenze drammatiche per tre escursionisti, una donna e due uomini, uno dei quali trasportato in ospedale con un’eliambulanza per le conseguenze dell’urto con il busto sulle pietre in seguito a una caduta accidentale.

Negli episodi capitati un paio d’ore prima in ordine di tempo, il team di Soccorso Alpino con base ha aiutato in primis e accompagnati a valle un 65enne milanese colpito da uno stato di malessere e un 56enne di Padova infortunatosi ad una gamba. Questi due hanno fatto poi rientro a casa in autonomia, mentre per un 68enne si è reso necessario il ricovero per approfondimenti.

Prima chiamata con richiesta di aiuto alle 12.50 di ieri, per una escursionista che si trovava al Rifugio Papa, colta da un malessere da non sottovalutare. Una squadra è quindi salita dalla Strada degli Eroi e ha imbarcato la 65enne di Milano, pronti a riportarla verso l’auto lasciata a valle per il rientro. I soccorritori si stavano preparando a salire sul fuoristrada in dotazione quando una donna si è avvicinata per chiedere loro se potevano caricare a bordo anche il compagno, un 56enne di Rubano (Padova).

Poco prima l’uomo si era fatto male salendo dalla Strada delle 52 Gallerie a causa di uno scivolone, e faceva fatica a camminare. La jeep è scesa a Bocchetta Campiglia dove i trasportati hanno deciso di attendere i compagni in fase di ridiscesa a piedi dalla Strada degli Scarubbi per poi fare rientro autonomamente. Tornati al Rifugio Balasso, i membri della squadra del Soccorso Alpino sono stati nuovamente attivati per un escursionista con forti dolori addominali a Bocchetta Campiglia, in supporto all’elicottero di Padova Emergenza in arrivo sul Pasubio.

Mentre scendeva verso il parcheggio un 68enne era infatti caduto poco prima, sbattendo a terra e riportando un forte trauma addominale. L’uomo è stato subito assistito dall’équipe medica, che lo ha caricato a bordo per decollare verso Padova.