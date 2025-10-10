Famila, a Istanbul la serata di “Gala” parte bene ma finisce male: 73-70 per le turche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Famila Basket Schio crea parecchi guai al Galatasaray, ma esce sconfitto per 73-70 alla “prima” europea stagionale, perdendo l’incontro a una manciata di secondi dalla sirena. Le arancioni se la sono giocata alla pari contro una delle squadre favorite addirittura per il titolo continentale, rimanendo avanti nel punteggio per circa tre quarti di partita. In tutti e tra i parziali di gara infatti le altovicentine erano avanti rispetto alla turche rinforzate dalle ex Reyer Venezia Smalls e Kuier, oltre che da Juhsaz, fresca ex Famila tra le protagoniste dello scudetto 2024/2025.

Tra 20 giorni però si replica a parquet invertiti, con scledensi allenate dal coach iberico Victor LaPeña chiamare a ribaltare il passivo di tre punti nella sfida tra due quintetti che puntano decisamente alla Final Six. Fase finale in cui Praga rimetterà allora in palio il titolo di Euroleague Women conquistato a sorpresa la scorsa annata a Saragozza, sede designata anche per l’ultimo atto 2026.

In campo sia Zandalisini (che ha giocato al Galatasaray in passato al pari di Steinberga) che Shepard, al rientro dagli Stati Uniti e dalle fatiche Wnba, rimane tra le assenti la sola Laksa. Ed è subito super Famila in avvio avanti sul 4-13 in 5 minuti grazie a una difesa in versione diga e a retine che ballano sui tiri precisi di Shepard e Conde, due dei volti nuovi in questa stagione. Le arancioni di Schio insistono e rimangono costantemente in vantaggio ma senza mai sferrare uno strappo decisivo, con gap positivo di 9 punti in più occasioni ma con le padrone di casa a rintuzzare.

A metà partita è di 7 punti il vantaggio ma al rientro nel palasport Sinan Erdem Dome le ambiziose giallorosse mostrano i muscoli con risalita e sorpasso che però Sottana e socie rispediscono al mittente, concludendo avanti di nuovo anche se stavolta il margine è di due e si va verso la bagarre finale in cui si gioca canestro a canestro. Due anime pulsanti come Verona e Zandalasini lasciano in anticipo la sfida per limite di falli raggiunto e il Galatasay ne approfitta, gestendo meglio i secondi conclusivi quanto decisivi.

Va male al Famila ma va bene invece l’esordio alla Reyer, che rifila un 72-62 al Cbk Mersin, terza in ordine di pronostici tra le squadre della Turchia ma pur sempre avversaria ostica. Il girone B prevede altre cinque incontri per le vicentine nella prima fase “Euro”, in un gruppo in cui competono Sopron e le francesi del Flammes, vincitrici sulle ungheresi.

IL TABELLINO DEL MATCH – Galatasaray-Beretta Famila Schio 73-70

Parziali 17-20, 32-39, 53-55

Galatasaray: Smalls 14, Williams 8, Oblak 13, Yilmaz 0, Fitik 8, Cidal 0, Yamaner 6, Erdogan 5, Gul 0, Juhasz 9, Bayram 4, Kuier 6.

Beretta Famila Schio: Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Panzera ne, Andrè 2, Zandalasini 10, Badiane 3, Keys ne, Shepard 10.

