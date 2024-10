Famila Wuber capolista, batte 59-71 Campobasso nello scontro al vertice

Il primo scontro al vertice della stagione vede il Famila Wuber espugnare la Molisana Arena per 59-71, prendendosi così la momentanea testa della classifica. Una partita comandata dal primo all’ultimo minuto con un primo quarto sontuoso delle ragazze di coach Dikaioulakos che nel secondo toccano addirittura il +21 prima della reazione d’orgoglio delle molisane.

Nel secondo tempo Schio gestisce la gara anche se non riesce a mettersi alle spalle definitivamente le avversarie abbassando le medie al tiro dalla media e lunga distanza (4/17 dall’arco). Nel complesso il Famila domina a rimbalzo (45 a 30) e gioca un’ottima partita di squadra con ben 25 assist totali. Campobasso, privo di Quinonez, è sembrato soffrire il doppio impegno settimanale, in particolare il rientro dalla lunga e scomoda trasferta in Armenia.

Primo tempo di ottima fattura

Partenza splendida delle orange che anticipano bene in difesa con palle rubate ed in generale passaggi sempre sporcati alle avversarie, mentre in attacco segnano i primi 8 punti tutti vicino al ferro: con la tripla di Verona al 4’ Schio va sul 3-11 e costringe Sabatelli al primo timeout ed ai primi cambi. L’inerzia della partita non cambia, anzi le orange accelerano trovando canestri facili con Keys ed Andrè, ed altri spettacolari come quello di Laksa lanciata a tutto campo da Verona. Con l’appoggio di Salaun il Famila trova il massimo vantaggio di 14 lunghezze mentre Juhasz e Hruscakova firmano i primi punti in campionato con due tiri dalla media subito a bersaglio: 11-25 alla prima sirena.

Continua a giocare a meraviglia Schio che apre il secondo quarto con un parziale di 7-0 firmato Hruscakova, Zanardi e tripla di Juhasz che costringe Sabatelli al secondo timeout. Il coach molisano riesce a scuotere le sue che difendono meglio e segnano con Scalia dall’arco sulla sirena, Meldere dalla media e Kunaiyi con un gioco da tre punti: 19-36. Il Famila torna a muovere il tabellone, seppur ora con fatica, grazie a Laksa e Andrè che continua a farsi trovare pronta sotto le plance. Nel minuto finale, però, gioco da tre punti di Morrison (che provoca il terzo fallo di Keys) e tripla di Scalia per il 27-41 di metà gara.

Secondo tempo ad elastico

Le squadre si rispondono colpo su colpo con Andrè, Laksa e Hruscakova ad andare a segno per le scledensi mentre le molisane rispondono con Ziemborska, Morrison e Scalia. A metà periodo Schio riesce a costruire un minibreak di 4-0 che vale il nuovo +18 ma non riesce ad allungare ulteriormente anche per via di qualche azione un po’ caotica non gestita bene dagli arbitri. Così nel finale Ziemborska, ora in ritmo, firma un 6-0 che chiude la frazione sul 42-55.

Non particolarmente brillante l’ultimo periodo nel quale Morrison, grazie ad un paio di extra possessi, fa subito -11 ma Keys risponde con la tripla (solo la terza della serata del Famila) vitale per smorzare l’entusiasmo di casa. Anche Crippa trova una preziosa tripla mentre Laksa, dopo una serie di errori, segna il canestro che la manda in doppia cifra. Negli ultimi minuti Schio abbassa l’intensità difensiva permettendo alla Magnolia qualche extra possesso in più che le porta fino al meno dieci con Scalia anche se Andrè riesce a segnare sulla sirena i punti del 59-71 finale.

La Molisana Campobasso – Famila Wuber Schio 59-71 (11-25, 27-41, 42-55)

La Molisana Campobasso: Ziemborska 9, Kunaiyi 7, Giacchetti 0, Kacerik 0, Moscarella ne, Trimboli 2, Meldere 8, Quinonez ne, Scalia 15, Madera 8, Morrison 10, Bocchetti ne

Famila Wuber Schio:Juhasz 5, Bestagno ne, Sottana 2, Zanardi 4, Verona 5, Panzera ne, Salaun 8, Crippa 5, Andrè 19, Hruscakova 8, Keys 5, Laksa 10.