Scialpinismo, Sostizzo è un bronzo…d’oro. E’ il primo podio in Coppa del Mondo

Nel weekend appena trascorso, sulle nevi di Arinsal, in Andorra, il vicentino Matteo Sostizzo ha vissuto una delle sue giornate più luminose. La vertical di Coppa del Mondo – 690 metri di dislivello, ritmo feroce e zero margini d’errore – ha visto imporsi ancora una volta l’elvetico Rémi Bonnet, dominatore della disciplina e ora primatista assoluto di vittorie nel circuito maggiore. Bonnet ha chiuso in 27’21”6, precedendo l’austriaco Paul Verbnjak, staccato di appena 9”4.

Dietro di loro, a 33”6, è arrivato Matteo Sostizzo, che ha saputo resistere al ritorno del francese Samuel Equy e conquistare così il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Un risultato tutt’altro che casuale: il portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, classe 2001, aveva già chiuso il 2025 con il titolo tricolore della specialità e con diverse top‑10 internazionali. In Andorra ha trovato la giornata perfetta, confermando una crescita costante e una maturità agonistica sempre più evidente. Nato a Thiene nell’agosto 2001, Matteo Sostizzo è cresciuto tra le montagne, accompagnato fin da bambino dal padre nelle prime escursioni estive e nelle uscite di scialpinismo invernali. Nel 2014 ha iniziato a gareggiare nella corsa in montagna, per poi approdare allo sci alpinismo agonistico, entrando l’anno successivo nel Comitato Veneto Sci Alpinismo.

l suo palmarès, ancora giovane ma già significativo, comprende: Campione italiano Vertical 2025, titolo conquistato a Piancavallo, primo podio in Coppa del Mondo con il 3° posto di Andorra oltre a diverse top‑10 internazionali nella specialità Vertical nel corso della stagione 2025‑26. E la stagione è ancora lunga: anche se la vertical non è disciplina olimpica, ma questo risultato proietta Sostizzo verso un ruolo sempre più centrale nel movimento azzurro. La sua storia, fatta di radici solide, lavoro quotidiano e una crescita costante, racconta un atleta che non ha ancora raggiunto il proprio limite. E il vicentino, ancora una volta, applaude uno dei suoi talenti migliori.