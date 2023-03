Stratosferico Davide Ghiotto: oro nei diecimila ai Campionati mondiali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il vicentino Davide Ghiotto ha realizzato un’impresa senza precedenti per lo speed-skating italiano, conquistano un oro da incorniciare ai Mondiali di speed-skating che si concludono oggi a Heerenveen (Olanda).

Il ventinovenne vicentino ha conquistato la medaglia d’oro nei 10.000 metri dei Campionati mondiali sulle singole distanze, sfatando dopo 27 lunghi anni il tabù della vittoria azzurra.

Per non lasciare nulla di intentato, l’atleta di Altavilla Vicentina ha letteralmente polverizzato il primato italiano chiudendo la prova con il tempo di 12:41.35, quasi quattro secondi in meno rispetto al precedente limite.

Per dare una dimensione al risultato ottenuto presso l’iconica cornice dalla Thialf-hal di Heerenveen in Olanda, è sufficiente rimarcare come ci siano volute ben 22 rassegne iridate per festeggiare un’affermazione italiana.

Ghiotto sommando i risultati ottenuti nelle competizioni individuali tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali ha raggiunto la doppia cifra di podi, finora alla portata in ambito maschile italiano dei soli Enrico Fabris, Roberto Sighel e Andrea Giovannini.

Nelle gare dei Campionati mondiali che si sono tenute nel 2023, il movimento azzurro delle discipline olimpiche invernali ha finora archiviato 7 vittorie e 28 podi. A parità di eventi disputati, il bilancio del 2021 ammontava a 4 successi e 15 piazzamenti nelle prime tre posizioni, ma è doveroso ricordare come 4 medaglie siano arrivate in gare che non facevano parte del programma di due anni fa. Chiaramente, non si tengono in considerazione le competizioni non più comprese nelle varie rassegne iridate.