Australian Open, Nadal batte Medvedev e riscrive la storia del tennis: è a quota 21 Slam

È lui il re di Melbourne Park. A 35 anni e mezzo, il campione di 13 Roland Garrosper la seconda volta in carriera, 13 anni dopo la prima e riscrivendo la storia del tennis. 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 lo score in favore del maiorchino che diventa il: superati Roger Federer e Novak Djokovic, fermi a quota 20., dato che il primo set è stato dominato dal russo (2-6) che si è portato a casa anche il secondo per 5(6)-7. Poi la “remuntada” che ha portato il numero 5 del mondo ad uno storico bis in Australia: era il 2009 quando Rafa giocava la sua sesta finale a Melbourne. Per Medvedev si tratta invece del secondo ko consecutivo sul cemento “aussi”.

Lacrime e sorrisi per lo spagnolo a fine match. “Ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera. E’ incredibile che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere” ha detto commosso Nadal uscito da un lungo stop per l’infortunio al piede. Poi ammette: “Prima di cominciare, avrei detto che questo era il mio ultimo Aus Open: oggi non lo penso, dico solo che farò il mio meglio per tornare anche il prossimo anno”.

Tennis: Australian Open, Nadal, finale, Medvedev, rimonta, 21 Slam