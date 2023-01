Big match Napoli – Roma, tutto pronto al Maradona

È iniziato il girone di ritorno. L'Inter ritrova la vittoria contro la Cremonese e si porta a -10 dal Napoli aspettando il big match con la Roma di questa sera alle 20.45. Scavalcato momentaneamente il Milan, a sua volta agganciato dall'Atalanta che supera la Sampdoria. Pari tra Empoli e Torino, la Salernitana batte e sorpassa il Lecce in classifica.

Ieri sera l'Atalanta ha battuto la Sampdoria 2-0, una vittoria che porta la firma di Maehle e Lookman. Ottima, complessivamente, la gara del tridente offensivo di casa composto da Boga, Hojlund e Lookman. “Questa sera abbiamo verificato la crescita e la solidità della squadra – ha detto il tecnico Gasperini – Nell'ultima parte del 2022 abbiamo fatto tanti gol, questa invece è stata una partita molto più aperta fino alla fine”.

Stasera invece il big match Napoli Roma: “E' uno scontro diretto, sarà una gara tutta da gustare dal punto di vista tattico e dello scontro tra giocatori. Tre punti sono sempre un bottino da portare a casa e che fanno comodo”. Luciano Spalletti presenta così la sfida del Maradona tra il suo Napoli e i giallorossi di Mourinho. “Il Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali, mai seduti perché si spinge meno e c'è da pedalare forte fino in fondo”.

Mourinho dal canto suo fa già i complimenti a Spalletti per lo scudetto: “L'ha vinto e meritatamente. Un po' anche per la poca consistenza dell'Inter e del Milan non vedo come un avversario possa fare 7-8 vittorie di fila. Lo scudetto è già loro, noi proviamo ad andare lì a vincere”.

