Calcio, a Cagliari basta un goal di Leao: il Milan ritorna in vetta

È bastato lui per avere la meglio sul Cagliari. Rafael Leao segna una rete e, nonostante non fosse nel pieno della sua forma, fa sognare il Milan. I rossoneri finiscono così al comando della serie A almeno fino a domani, domenica, quando bisognerà tenere conto dei risultati di Napoli e Inter. Intanto per ora la squadra di Massimiliano Allegri è prima con una tra le più classiche vittorie. E proprio in Sardegna, dove il mister aveva iniziato la sua carriera in serie A. Una partita non facile contro un Cagliari che ha concesso davvero poco ed esce quindi dal match a testa alta.

Il Milan ha però mostrato un cinismo da capolista. E questo è un segnale non trascurabile per una squadra che sa bene che la strada per lo scudetto passa anche da queste gare complicate e scivolose, una di quelle che si trascinano fino alla fine chiudendosi con uno zero a zero. Nei piani originari di Allegri ci sono scambi veloci per mettere in movimento quelli che dovrebbero essere i riferimenti più avanzati. Ma i piani trovano difficile realizzazione. Anche perché il Cagliari, che parte a tre dietro, spesso e volentieri si difende a cinque con Palestra e Obert. E tutte le prime azioni in ripartenza sono tutte del Cagliari.

Il Milan dal canto suo è bravo a fiutare il pericolo e a togliere un po’ di coraggio al Cagliari con un palleggio che potenzialmente potrebbe essere il presupposto per l’imbucata a Leao e Loftus Cheek. Cosa che però poi non succede. Allegri non sembra comunque essere preoccupato, certo di potersi giocare anche la carta Pulisic in panchina. Il Milan da un certo punto in poi sembra essere più convinto. E il Cagliari abbassa il suo gioco. Quando la squadra di Fabio Pisacane prova appena ad alzarsi e perde la palla, il Milan la infila. In pratica i rossoneri segnano di rimessa: Fofana inventa uno spazio che per tutto il tempo nessuno era riuscito a trovare.

Fino a quel momento il portoghese aveva fatto poco. Ma la sua abilità si è contraddistinta nell’aver saputo sfruttare l’attimo. Un attimo che si è trasformato in vittoria. Da lì in avanti il Milan ha fatto il suo lavoro nel gestire il match. Nel finale, addirittura, tirano solo i rossoneri. Prima con Pulisic. E poi con una perla di Modric che prova a sorprendere Caprile. Ma il portiere del Cagliari è vigile e non concede che una rete e niente più.