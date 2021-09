Calcio, qualificazioni a Qatar 2022: l’Italia torna a vincere, pokerissimo alla Lituania

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ItalMancini dopo due pareggi di fila, ritrova la vittoria contro la mediocre Lituania in un’altra partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tante assenze pesanti tra gli azzurri, ma per battere i modestissimi lituani sono bastate e avanzate molte seconde linee. Il commissario tecnico in partenza ha schierato questo 4-3-3: Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Biraghi in difesa, Pessina, Jorginho e Cristante a centrocampo, Bernardeschi, Kean e Raspadori a formare il tridente d’attacco. Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, finisce 5-0 per l’Italia che allunga a 37 la striscia record di gare consecutive senza sconfitte.

Pratica già archiviata nel primo tempo. Sugli scudi l’ex Everton tornato alla Juventus Moise Kean autore di una bella doppietta. Dell’attaccante di colore le prime due reti intervallate dall’autogol di Utkus che devìa un tiro del sempre più interessante Raspadori. La punta del Sassuolo timbra il cartellino poco dopo firmando il poker italiano. Giacomo Raspadori, 21 anni: per il futuro è lui il terminale prolifico che manca alla nostra Nazionale. Nella ripresa è invece di un difensore il gol che fa calare il pokerissimo: lo segna il terzino del Napoli Di Lorenzo.

La girandola di sostituzioni del Mancio e la situazione nel girone che vale il pass per il prossimo Mondiale di calcio. Con il risultato già in ghiaccio, il ct nel secondo tempo fa entrare subito Calabria e Sirigu; poi inserisce Berardi, Scamacca e Castrovilli (un palo all’attivo del centrocampista della Fiorentina). Con questo successo l’Italia allunga sulla Svizzera fermata sullo 0-0 in casa dell’Irlanda del Nord; gli elvetici hanno fallito un calcio di rigore.

Adesso la classifica del raggruppamento recita: Italia 14 punti, Svizzera 8, Irlanda del Nord e Bulgaria 5, Lituania sempre a zero. Ricordiamo che la Svizzera ha ancora due partite in meno rispetto agli azzurri. Prossimo appuntamento per l’ItalMancini: la semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique in programma mercoledì 6 ottobre al “Meazza” di Milano. Poi, il 12 novembre all’Olimpico di Roma la sfida contro la Svizzera decisiva per la qualificazione a Qatar 2022.