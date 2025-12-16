Calcio, serie A: la Roma batte il Como e consolida il quarto posto

La Roma nel “Monday Night” valido per la 15esima giornata di Serie A, batte il Como e resta attaccata al treno delle prime quattro. Adesso ci sono 4 squadre racchiuse in tre punti: Inter al comando a quota 33 (4 sconfitte), Milan 32 (una sola sconfitta), Napoli 31 (4 battute d’arresto), Roma 30 (5 sconfitte). Ennesima conferma di un torneo molto equilibrato. Situazione analoga nella corsa all’Europa e nella lotta per non retrocedere. E’ un campionato mediocre, livellato verso il basso, ma, comunque interessante proprio per il grande equilibrio che regna. Ovviamente, spicca l’inferno viola: la gravissima crisi della Fiorentina, ultima in classifica ancora senza vittorie e a -8 dalla salvezza.

Roma-Como 1-0. I giallorossi di Gasperini dopo la bella vittoria di Glasgow contro il Celtic in Europa League, tornano al successo anche in campionato dopo due sconfitte di fila. Prestazione da grande squadra quella dei capitolini opposti alla bellissima realtà lariana di Fabregas. Nel primo tempo, Roma padrona del campo, ma, sterile in attacco: tante potenziali occasioni da gol create e fallite per errori nell’ultimo passaggio o conclusioni sballate. Insomma, il solito limite di questa squadra che ha all’attivo solo 16 gol: undicesimo attacco insieme a Udinese e Genoa. Una compagine, però, formidabile in fase difensiva: ennesima vittoria per 1-0, autentico marchio di fabbrica da Ranieri a Gasp, e miglior difesa del torneo con 8 reti al passivo. La Roma, come l’Inter, non sa pareggiare: finora 10 vittorie e 5 sconfitte.

Il gol che decide la partita. Ripresa all’insegna dei primi 45 minuti anche se gli ospiti cominciano a mettere paura a Svilar e compagni. Ma al minuto 60 ecco la rete che sblocca il match e regala i tre punti ai padroni di casa. Soulé sulla sinistra vince un contrasto e pesca Wesley a destra: diagonale incrociato vincente del brasiliano e boato dell’Olimpico come alla prima di campionato contro il Bologna. Una volta passata in vantaggio, la Roma tiene botta respingendo la reazione di un Como, comunque, mai realmente pericoloso. Un Como che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo lo 0-4 del Meazza con l’Inter, scivolando a -6 dalla zona Champions.