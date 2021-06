Euro 2020: Sterling lancia l’Inghilterra, tris Austria alla Macedonia del Nord, l’Olanda piega l’Ucraina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Euro 2020 va in archivio il primo week end. La giornata inaugurale è stata quella della festa, della cerimonia d’apertura e della gioia azzurra grazie al 3-0 con cui l’Italia ha battuto la Turchia; il secondo giorno ha messo il calcio in secondo piano perchè è stato quello del dramma a causa di quanto accaduto a Christian Eriksen; finalmente il terzo giorno è stato caratterizzato da gol ed emozioni, 10 reti in tre gare. Come già visto sabato, le squadre impegnate nel pomeriggio hanno accusato le alte temperature.

Al Wembley Stadium di Londra, ha aperto le danze una delle grandi favorite del torneo: l’Inghilterra. La squadra del ct Southgate piega la Croazia vicecampione del mondo nella ripresa: 1-0 grazie ad un acuto di Sterling imbeccato da un grande Phillips. Partenza a razzo dei britannici che poi calano alla distanza ma meritano la vittoria anche perchè i croati non fanno nulla per meritare il pareggio. Lunedi 14 giugno andrà in scena la seconda partita valida per il primo turno di questo Gruppo D: Scozia-Repubblica Ceca.

National Arena di Bucarest: l’Austria stende 3-1 l’esordiente Macedonia del Nord. Botta e risposta nel primo tempo: segna Lainer per gli austriaci, pareggia l’intramontabile Goran Pandev. Una rete storica per l’attaccante del Genoa: è il secondo marcatore più anziano degli Europei a 37 anni e 321 giorni. Lo precede solo l’austriaco Ivica Vastic che nel 2008 segnò a 38 anni e 257 giorni. Nel secondo tempo, Gregoritsch e Arnautovic chiudono il conto.



Sempre per il Gruppo C, è rocambolesco il 3-2 con cui l’Olanda batte l’Ucraina di mister Andry Shevchenko. Girandola di emozioni alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam. Nel primo tempo più “Orange” che ucraini ma 0-0. Tutta un’altra storia la ripresa: Olanda avanti 2-0 con i gol di Wijnaldum e Weghorst ma raggiunta dalle reti di Yarmolenko (finora la rete più bella di questo Europeo) e di Yaremchuk. Sembra finita, e invece all’85’ Dumfries regala la vittoria ai suoi con un colpo di testa.

In chiusura vi regaliamo una curiosità: il pallone ufficiale Adidas di Euro 2020, si chiama “Uniforia”. Una crasi che nasce da “Unità” e “Euforia”. Una sfera su base bianca con delle pennellate nere e dei lampi luminosi che richiamano l’unione di differenti culture. Ora cresce l’attesa per il debutto di altre big: Spagna, Portogallo, Francia e Germania.