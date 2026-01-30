Europa League: Roma nella top eight, Bologna ai play-off

Roma unica squadra italiana nelle top eight delle coppe europee, Bologna ai play-off di Europa League. Atene: nonostante l’espulsione di Mancini per fallo da ultimo uomo nei primi minuti di gioco e il gol del vantaggio del Panathinaikos nella ripresa, i giallorossi del Gasp riescono a rimontare grazie alla rete di Ziolkowski. L’1-1 vale l’ottavo e ultimo posto utile per volare direttamente agli ottavi di finale. I capitolini chiudono la League Phase di Europa League con 16 punti. Tutto facile per il Bologna sul neutro di Backa Topola (Serbia). Contro i modesti israeliani del Maccabi finisce 3-0 per i rossoblù.

Panathinaikos-Roma 1-1. Giallorossi subito padroni del match e più volte vicini al gol. Poi, al 15′ l’episodio che cambia la partita: rosso diretto a Mancini e ospiti costretti a giocare in 10 per ben 75 minuti. La superiorità ovviamente rivitalizza i greci che colpiscono la traversa con Katris. Nella ripresa l’altro grave errore commesso dai difensori romanisti. Al minuto 58 Ghilardi favorisce il vantaggio firmato Taborda. La squadra di Gasperini, però, non si smarrisce e all’80’ pareggia con un bel colpo di testa in tuffo di Ziolkowski. Dunque, in una Roma senza attaccanti tra infortuni e liste Uefa, difensori determinanti nel bene e nel male.

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3. Gara senza storia con i felsinei padroni assoluti fin dall’inizio. Italiano si affida ai titolari e gli emiliani si portano avanti al 35′: papera di Melika sul tiro di Moro e tap-in vincente di Rowe. Raddoppio di Orsolini che al 47′ sfrutta l’assist di Zortea. In pieno recupero arriva anche il tris bolognese grazie a Pobega. Il Bologna chiude pertanto la League Phase dell’ex Coppa Uefa al decimo posto con 15 punti. Disputerà lo spareggio per gli ottavi sfidando una tra Dinamo Zagabria e Brann. Poi, negli eventuali ottavi, le sfidanti saranno Roma o Friburgo. Quindi, negli ottavi potrebbe esserci subito il derby italiano. Dipenderà dal sorteggio di venerdi 30 gennaio.

