Europei Under 21: Italia scippata dall’arbitro, vince la Francia

La prima gara degli azzurrini agli Europei Under 21 di Georgia e Romania, conferma che il calcio italiano a livello europeo conta meno di zero. Gabriele Gravina presidente della Federcalcio e vicepresidente della UEFA si pavoneggia, ma dovrebbe aprire gli occhi e rendersi conto di quanto ribadiamo: l’Italia del calcio, politicamente parlando, in Europa non conta nulla. Segnali palesi e vergognosi si erano già visti durante le Coppe europee con gravi torti arbitrali ai danni di molti club del nostro Paese. La conferma è arrivata nella sfida Italia-Francia Under 21.

Il signor Allard Lindhout, fischietto olandese, arbitra a senso unico e la compagine del c.t. Nicolato esce sconfitta dalla gara d’esordio nel girone D di questo Euro 2023. Nel primo tempo, l’Italia subisce il vantaggio transalpino per effetto del bellissimo gol di tacco di Kalimuendo, ma, reagisce e pareggia con Pellegri che insacca di testa sfruttando un calcio di punizione dalla destra. Il 2-1 definitivo lo firma Barcola nella ripresa sfruttando una dormita di Udogie; ma l’azione francese è viziata da un fallo non rilevato dall’arbitro.

La lista dei torti arbitrali è lunga. Agli azzurrini, infatti, mancano un rigore, forse anche due, e un gol di Bellanova; perchè sulla sua conclusione in pieno recupero, la palla era entrata di quasi mezzo metro. Arbitro e guardalinee ovviamente non vedono. E qui arriva l’altra nota dolente. Possibile mai che un torneo di questo livello non sia dotato nè di Var, nè di “goal line technology”? Assurdo. Questa purtroppo è la UEFA del presidente Ceferin: un uomo tutto chiacchiere e distintivo.

Peccato, perchè l’Italia ha giocato bene, ha creato tante occasioni da gol e avrebbe meritato almeno il pareggio. La caduta della Cluj Arena peraltro complica, e molto, il cammino degli azzurrini nel gruppo. Domenica infatti contro la Svizzera (che ha battuto la Norvegia) sarà già una sfida da dentro o fuori. Vietato sbagliare.

Alla fine ovviamente va in scena lo sfogo di Nicolato. Il commissario tecnico molto amareggiato per l’arbitraggio ha detto: “Faccio fatica a parlare della partita. Ho avuto l’impressione che gli episodi arbitrali abbiano inciso parecchio, pur contro una grande squadra. Giocare senza Var a questi livelli è incredibile, ma adesso l’energia va concentrata non sulle proteste, ma sulle prossime due partite”. Speriamo che i soloni del nostro calcio finalmente capiscano e comincino a farsi sentire in sede UEFA.