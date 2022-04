Formula 1, a Imola Verstappen soffia la Sprint Race a Leclerc

In una Imola colorata di rosso Ferrari, è ancora un duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc a entusiasmare. Il campione del mondo in carica ed il leader della classifica piloti 2022, si sono dati battaglia per tutti i 21 giri della prima Sprint Race di questo Mondiale. Alla fine, come per la pole del Gran Premio dell’Emilia Romagna, prevale l’olandese della Red Bull.

La Sprint Race. Scattato meglio Verstappen, il ferrarista Leclerc ha tenuto la leadership per tre quarti di gara; poi, in difficoltà con gli pneumatici, ha subito nell’ultimo terzo di corsa il ritorno dell’olandese volante, subendo anche il sorpasso da parte della Red Bull al penultimo giro. Terzo posto per Sergio Perez con l’altra Red Bull. Mentre Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, rimonta dalla decima posizione del via al quarto posto finale.

Gli altri piazzamenti e la gara. Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente al quinto e sesto con le McLaren. Ancora problemi per le due Mercedes fuori dalla top ten: 11° Russell, addirittura 14° Hamilton. La gara: Leclerc scatta meglio di Verstappen e prende la testa davanti all’olandese e a Norris che non riesce ad approfittare della partenza imperfetta del campione del mondo. Battaglia serrata tra Perez, Ricciardo e Magnussen al Tamburello ma passano tutti e tre.

Altre emozioni. Alonso perde un paio di posizioni. Safety car per l’uscita di pista di Guanyu Zhou alla Piratella dopo un contatto con Pierre Gasly. La gara riparte al quinto dei ventuno giri in programma: Leclerc tiene la prima posizione. Al settimo passaggio Sainz supera Alonso e sale al settimo posto, all’ottavo Perez supera Magnussen davanti ai box per il quarto. Il danese scala poi in settima posizione, superato anche da Ricciardo e Sainz. Ora cresce l’attesa per il GP dell’Emilia Romagna: il via domani alle ore 15.

