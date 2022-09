Formula 1, GP d’Italia: la pole è del ferrarista Leclerc

Monza: pole position rossa. E’ infatti del ferrarista Charles Leclerc il miglior tempo nelle qualifiche del sabato. La Ferrari del monegasco batte di 145 millesimi la Red Bull del campione del mondo e leader della classifica piloti Max Verstappen e di 268 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto tempo per Sergio Perez con l’altra Red Bull.

Rivoluzione griglia per le penalizzazioni previste. Penalità che stavolta colpiscono tra gli altri: Sainz, Verstappen e Perez. Quindi, in prima fila al via si schiereranno Leclerc e Russell, in seconda fila Lando Norris e lo stesso Verstappen, in terza fila Daniel Ricciardo e Pierre Gasly; rispettivamente, vincitori a Monza nel 2021 e nel 2020.

In totale sono 9 su venti i piloti colpiti dalle penalizzazioni. Pertanto, rispetto alla griglia uscita dalle prove ufficiali ci sarà un rimescolamento che porterà a uno schieramento di partenza anomalo; uno schieramento che non rispecchia fino in fondo i valori in campo ma nulla toglie alla pole messa a segno da Leclerc.

Freccia rossa a Monza. Al di là di tutto, infatti, la Ferrari di Leclerc è stata comunque la più veloce sull’asfalto dell’Autodromo Nazionale. Il monegasco chiude le qualifiche con il tempo di un minuto, venti secondi e 161 millesimi. A fianco di Leclerc come detto ci sarà la Mercedes di Russell.

Le altre posizioni di partenza. Sainz e Hamilton scatteranno rispettivamente dall’esterno della nona e penultima fila e dall’interno della decima e ultima, completata da Yuki Tsunoda. Il giapponese di Alpha Tauri si è arenato al termine della seconda fase delle qualifiche. Partenza del GP d’Italia: domenica 11 settembre alle 15.

Tag: Monza, Formula 1, Leclerc, Sainz, Ferrari, Verstappen, Red Bull, Italia