Formula 1, Las Vegas: la volata a tre per il Mondiale e le polemiche in casa Ferrari

Tutto pronto a Las Vegas per questo lungo weekend di Formula 1, il terzultimo della stagione. Volata a tre per il Mondiale piloti con Lando Norris in vantaggio e favorito rispetto al compagno di squadra McLaren Oscar Piastri. Terzo incomodo il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Questa l’attuale situazione di classifica: Norris 390 punti, Piastri 366, Verstappen 341.: chiudere al terzo posto in classifica costruttori. Al momento, il gradino più basso del podio è lontano 4 punti: Red Bull 366, Ferrari 362.Intanto, alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio statunitense, fanno rumore le dichiarazioni rilasciate in casa del Cavallino Rampante.

Le parole di Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato ha replicato a John Elkann il quale dopo il GP del Brasile aveva detto: “I nostri piloti guidino meglio e parlino meno”. Il driver britannico ha risposto dicendo: “Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo. Se è giusto chiedermelo? Non proprio, io ci penso anche quando dormo. Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più. So quali sono le intenzioni di John. Ci sentiamo più volte a settimana. Si tratta di unire la squadra e siamo tutti davvero uniti”.

Il bilancio di Lewis. Poi sul suo primo anno in Ferrari, Hamilton ha spiegato: “È stato un anno intenso. Credo sia stato l’anno più impegnativo che abbia mai avuto. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima. C’è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti arrendi. È come se stessimo scalando una montagna, poi arrivi al weekend e arretri di qualche passo o dieci. Poi devi risalire e riprovare la volta successiva. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e credo davvero che sia quello che succederà”.

Leclerc su Elkann. Charles dal canto suo ha dichiarato: “Perché Elkann ha parlato in pubblico e non in privato? E’ molto ambizioso e così facendo ha cercato di spronare tutti a dare il meglio. Conosco John da molti anni, ci sentiamo regolarmente, abbiamo un ottimo rapporto e ovviamente ho parlato con lui dopo quelle dichiarazioni. Lui ama la Ferrari, come la amo io e come la amiamo tutti. Abbiamo le stesse priorità, diamo il massimo per riportare la Ferrari al top. Il meglio che posso fare è continuare a fare del mio meglio per riportare la scuderia che adoro al vertice delle classifiche”. Domenica all’alba italiana (ore 5 del mattino) la partenza del GP di Las Vegas.