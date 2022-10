Mondiali di volley femminile: l’Italia batte l’Argentina e vola ai quarti

Pronostico rispettato: l’Italvolley femminile strapazza l’Argentina già eliminata e vola ai quarti di finale dei Mondiali con un turno d’anticipo. Partita mai in discussione anche perchè le sudamericane commettono molti errori e faticano a rendersi pericolose. E così Egonu e compagne vincono con un netto 3-0. Punteggio netto anche nei parziali: 25-19, 25-18 e 25-17. Sabato 8 ottobre le azzurre sfideranno la Cina per il primo posto nel raggruppamento.

Rotterdam, monologo delle ragazze di coach Mazzanti. L’Argentina lotta punto su punto nella prima parte del match, portandosi anche a +2. L’Italia pareggia e dal 13-13 accelera: le schiacciate di Egonu e gli interventi a muro di Danesi, rispettivamente 14 e 12 punti, firmano il 19-14. Entra anche Lubian, letale in battuta, e la nostra Nazionale chiude il primo set.

Secondo e terzo set senza storia. Sylla e compagne vanno subito in vantaggio e incrementano; un fatto che consente a Mazzanti di concedere i primi minuti in questo Mondiale ad Alessia Gennari. Le sudamericane sbagliano molto in attacco e si chiude con il 25-18 azzurro. Terzo set molto simile al primo con Egonu e compagne che lasciano sfogare le argentine prima di dilagare ancora.

Turn-over azzurro. Mister Davide Mazzanti ne approfitta anche per concedere qualche minuto di riposo a Egonu e Orro, sostituite bene da Malinov e Nwakalor. Dal +3 italiano l’Argentina non rientra più in partita: 25-17 e 3-0 finale per l’Italvolley rosa.