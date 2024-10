Nations League: l’Italia resta in 10 e col Belgio finisce 2-2

Peccato. L’espulsione di Lorenzo Pellegrini al 41′ ha rovinato tutto. Infatti, fino a quel momento, allo stadio Olimpico di Roma l’Italia era in vantaggio per 2-0 sul Belgio, nella terza gara del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Dal rosso al capitano giallorosso al 2-2 finale, il passo è stato breve. Un’occasione gettata alle ortiche per gli Azzurri che restano comunque al comando del girone con 7 punti. La Francia, però, batte 4-1 Israele e sale a quota 6; il Belgio è a 4, Israele sempre ultimo a zero punti.

Il match in sintesi. L’ItalSpalletti parte forte portandosi sul 2-0 dopo 24 minuti: vantaggio di Cambiaso al 2′, raddoppio di Retegui al 24′. Poi, il patatrac firmato Pellegrini che si fa cacciare per un duro intervento su Theate. Sulla stessa punizione concessa per il fallo del romanista, i belgi accorciano le distanze con De Cuyper. Nella ripresa, gli uomini guidati dal ct Domenico Tedesco, in superiorità numerica, aumentano la pressione e raggiungono il pareggio con Trossard al 61′.

Le scelte di Luciano Spalletti al fischio d’inizio. Il commissario tecnico azzurro conferma la formazione che il 6 settembre scorso è stata capace di sbancare Parigi battendo 3-1 la Francia vicecampione del mondo. Un 3-5-1-1 corto e compatto con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa; sulle fasce, Cambiaso a destra e Dimarco a sinistra; in mezzo, Frattesi, Ricci e Tonali; in attacco, Pellegrini alle spalle dell’unica punta Retegui.

La risposta di mister Tedesco. Privo dei big Lukaku e De Bruyne, il commissario tecnico del Belgio risponde piazzando Tielemans e Mangala in cabina di regia; Trossard, De Ketelaere e Doku a supporto di Openda in attacco. Sul campo, gli ospiti aggrediscono alto, l’Italia palleggia con personalità e salta il pressing appoggiandosi al centravanti Retegui.

Le reti del vantaggio azzurro. Secondo minuto di gioco: pescato con il contagiri da Dimarco, Cambiaso sblocca la sfida chiudendo alla perfezione una splendida ripartenza italiana. Minuto 24: servito ancora da un Dimarco scatenato, Cambiaso impegna il portiere Casteels e sulla respinta l’attaccante italo-argentino raddoppia di sinistro.

La rimonta belga. Come detto, Pellegrini al 41′ si fa espellere per un’entrata dura su Theate dopo un appoggio sbagliato di Bastoni e sulla punizione successiva il Belgio accorcia le distanze con De Cuyper che sfrutta alla perfezione uno schema. Minuto 16 del secondo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Trossard pareggia girando in rete da due passi dopo un colpo di testa sul secondo palo di Faes. Il pareggio, per come si era messa la partita, fa male; ma, lunedi 14 ottobre l’Italia a Udine contro Israele avrà l’opportunità di consolidare il primato, visto che nell’altro match si affronteranno Belgio e Francia.