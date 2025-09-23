Ousmane Dèmbèlè vince il Pallone d’oro 2025

Come da pronostici,. L’attaccante del PSG ha preceduto in classifica Lamine Yamal., eletto miglior portiere della stagione. Scott McTominay (Napoli) 18°, gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries rispettivamente 20° e 25°.si è aggiudicato il premio Yashin come miglior portiere della stagione 2024-2025. A consegnare il trofeo Gigi Buffon. Il numero 1 della Nazionale, al secondo trionfo dopo quello del 2021, ha preceduto in classifica Alisson e Yann Sommer (Inter).

Lamine Yamal si è aggiudicato il premio Kopa 2025 come miglior giovane della stagione. L’asso del Barcellona è il primo calciatore della storia a vincere questo trofeo per due volte di fila. Quinto lo juventino Kenan Yildiz.

In campo femminile, Aitana Bonmatì (Barcellona) ha conquistato il terzo Pallone d’Oro consecutivo. Le azzurre in lista: Cristiana Girelli è arrivata sedicesima, mentre Sofia Cantore si è classificata al 24° posto.

Durante la cerimonia è stato omaggiato il calciatore portoghese Diogo Jota, scomparso lo scorso luglio all’età di 28 anni a causa di un incidente stradale.