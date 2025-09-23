Ousmane Dèmbèlè vince il Pallone d’oro 2025
Come da pronostici, Ousmane Démbélé vince il Pallone d’Oro 2025. L’attaccante del PSG ha preceduto in classifica Lamine Yamal. Nono posto per Gigio Donnarumma, eletto miglior portiere della stagione. Scott McTominay (Napoli) 18°, gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries rispettivamente 20° e 25°. Luis Enrique ha vinto il premio come miglior allenatore.
Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin come miglior portiere della stagione 2024-2025. A consegnare il trofeo Gigi Buffon. Il numero 1 della Nazionale, al secondo trionfo dopo quello del 2021, ha preceduto in classifica Alisson e Yann Sommer (Inter).
Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin come miglior portiere della stagione 2024-2025. A consegnare il trofeo Gigi Buffon. Il numero 1 della Nazionale, al secondo trionfo dopo quello del 2021, ha preceduto in classifica Alisson e Yann Sommer (Inter).
Lamine Yamal si è aggiudicato il premio Kopa 2025 come miglior giovane della stagione. L’asso del Barcellona è il primo calciatore della storia a vincere questo trofeo per due volte di fila. Quinto lo juventino Kenan Yildiz.
In campo femminile, Aitana Bonmatì (Barcellona) ha conquistato il terzo Pallone d’Oro consecutivo. Le azzurre in lista: Cristiana Girelli è arrivata sedicesima, mentre Sofia Cantore si è classificata al 24° posto.
Durante la cerimonia è stato omaggiato il calciatore portoghese Diogo Jota, scomparso lo scorso luglio all’età di 28 anni a causa di un incidente stradale.