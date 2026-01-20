Serie A: Como, lezione di calcio alla Lazio. In parità Cremonese-Verona

È il bellissimo Como di Cesc Fabregas il grande protagonista dei posticipi del lunedi validi per la 21esima giornata di Serie A. I lariani dominano la Lazio allo stadio Olimpico di Roma e si impongono per 3-0: risultato peraltro bugiardo alla luce del rigore fallito da Nico Paz e delle altre grandi parate del portiere biancoceleste Provedel. Nell’altra sfida: Cremonese-Verona 0-0 con l’estremo difensore dei grigiorossi Audero migliore in campo visto che abbassa letteralmente la saracinesca e respinge tutti gli assalti dell’Hellas.

Lazio-Como 0-3: punto esclamativo sul match già nel primo tempo. Gara senza storia fin da subito. Pronti via e lombardi in vantaggio dopo meno di due minuti e ben 24 passaggi ragnatela in stile Barcellona. Rete di Baturina: il croato con un destro dal limite dell’area supera Provedel spiazzato dall’involontaria ma decisiva deviazione di Romagnoli. Al 24esimo il raddoppio: Caqueret liscia sul cross di Baturina, ma Nico Paz è in agguato, si avventa sul pallone rimasto vagante in area e insacca. Poco dopo lo stesso Nico Paz si fa parare un penalty da Provedel.

La ripresa e la classifica delle due squadre. In apertura di secondo tempo, Nico Paz si riscatta firmando il tris e la sua prima doppietta personale in A. Baturina, ancora lui, libera con un tacco geniale l’attaccante ispano-argentino che segna con un meraviglioso sinistro a giro. Chapeau. Con questa vittoria il Como riprende la corsa verso la zona Champions: attualmente è sesto a -5 dalla Roma (quarta in classifica) e a -2 dalla Juventus (quinta). Per la Lazio, invece, una bruttissima battuta d’arresto nella rincorsa a un posto in Conference o Europa League; un piazzamento sempre più difficile da centrare. Biancocelesti noni a quota 28.

Cremonese-Verona 0-0. Le prime emozioni della partita sono di marca lombarda con l’ex Leicester Jamie Vardy protagonista. Poi è Giovane a impegnare seriamente Audero. A seguire è Grassi della Crema a spaventare il portiere dell’Hellas Perilli. Nella ripresa, il duello tra Giovane e Audero si rinnova al 61′: altra grande parata dell’estremo difensore indonesiano. Audero respinge anche gli assalti di Serdar e Bernede. Con questo pari la Cremonese sale al 12esimo posto con 23 punti, Verona sempre fanalino di coda col Pisa a quota 14: a -3 da Fiorentina e Lecce. E adesso prepariamoci al ritorno delle Coppe Europee.