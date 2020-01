Serie A, si riparte con Brescia-Lazio. Inzaghi: consapevoli ma umili

La lunga pausa invernale sta per finire. La Serie A è pronta a ricominciare con la 18esima giornata. Si riparte all’ora di pranzo con Brescia-Lazio con i biancocelesti che si rituffano in campionato dopo il successo in Supercoppa italiana contro la Juventus: “L’obiettivo del 2020 è rivivere emozioni come la Supercoppa.

Negli ultimi mesi è cresciuta l’autostima. Abbiamo intrapreso un bel percorso”, ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia del match in programma alle 12.30 allo stadio Rigamonti.

Il tecnico della Lazio cerca una vittoria per continuare l’inseguimento a Juve e Inter ed eguagliare il record di 9 successi consecutivi in campionato stabilito da Sven Goran Eriksson. “Dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso e al contempo umili – ha aggiunto Inzaghi – Le insidie sono dietro l’angolo, veniamo da 15 giorni di pausa. Bisognerà fare una partita da Lazio, voglio il 120%”

La prima sfida del nuovo anno vedrà una Lazio diversa dalle ultime uscite del 2019. Mancheranno infatti gli squalificati Luis Alberto e Leiva e inoltre Cataldi (che dovrebbe sostituire Leiva) è alle prese con un risentimento a un polpaccio che ne mette in dubbio la presenza. Immobile, che aveva avuto la febbre nei giorni scorsi, è invece pienamente recuperato.

“Ho il dubbio Cataldi – conferma Inzaghi -. Senza problematiche avrebbe giocato sicuramente lui, invece ha ancora un po’ di dolore, vedremo domani come sta”. Se non dovesse farcela, Inzaghi ha varie soluzioni a disposizione. Il centrale sarebbe sicuramente Parolo, con Lulic interno e Jony sulla fascia come ipotesi più probabile. Ma non è escluso un impiego di Correa come mezzala, con Lulic che resterebbe sulla fascia. In quest’ultimo caso la coppia d’attacco sarebbe Immobile-Caicedo.

A prescindere da quelle che saranno le scelte di formazione Inzaghi è comunque convinto che la sua squadra saprà riattaccare la spina: “Ho visto i ragazzi bene, ho fiducia piena in chi giocherà”. Una delle maggiori insidie del match del Rigamonti si chiama Mario Balotelli. “Resta un giocatore di grandissime qualità – ammette Inzaghi – Dovremo fare molta attenzione a lui”.