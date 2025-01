Supercoppa: Inter prima finalista, Atalanta battuta 2-0

Due autentiche perle dell’esterno olandese Dumfries, mandano l’Inter in finale di Supercoppa italiana. L’Atalanta si arrende ai campioni d’Italia, ma, Gasperini è furioso e contesta l’arbitraggio. Al termine il tecnico dei bergamaschi dichiara: “Il primo gol è assurdo! Non c’è il calcio d’angolo ed è fallo su Scalvini, mentre De Vrij è in fuorigioco”. Verso la chiusura del match annullata una rete di Ederson per una posizione irregolare di De Ketelaere, mentre Sommer si supera su Djimsiti e Lookman. Al di là della direzione di gara e delle occasioni finali, la Dea, rivoluzionata dal Gasp, regge solo un tempo. Adesso l’Inter, nella finalissima in programma per il giorno dell’Epifania, affronterà la vincente della semifinale Juventus-Milan.

La sfida dell’Al-Awwal Park di Riad in sintesi. Gli uomini di Simone Inzaghi fanno la partita fin dalla prima frazione di gioco creando molte occasioni da gol: il portiere degli orobici Carnesecchi abbassa la saracinesca e para tutto. All’attivo per i nerazzurri di Bergamo solo una pericolosa incornata di Scalvini da due passi. Nella ripresa cambia tutto: Dumfries è letteralmente scatenato. Il calciatore “orange” prima sblocca la gara con una splendida rovesciata, poi raddoppia con un tiro di piatto dal limite dell’area che si infila sotto la traversa. Game over e Beneamata prima finalista in terra d’Arabia, nello stadio in cui gioca l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Le scelte dei due allenatori al via. Reduce dal 3-0 rifilato al Cagliari in campionato, al netto di qualche assenza, il tecnico dell’Inter schiera praticamente la formazione tipo guidata in attacco dalla coppia Thuram-Lautaro e a centrocampo dal fenomenale trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con le frecce Dumfries e Dimarco sulle fasce. Scelte completamente diverse per Gasperini che ricorre a un ampio turn over con Zaniolo davanti, Brescianini e Samardzic tra le linee e De Roon e Scalvini lungo la linea mediana. Complessivamente, Inter impeccabile: precisa negli appoggi e ordinata in fase di costruzione.

La doppietta di Dumfries che decide la sfida. Nella ripresa si riparte con l’iraniano Taremi al posto di Thuram tra i campioni d’Italia. Minuto 49: ecco il primo lampo dell’olandese che spacca il match. A quel punto il Gasp fa entrare Lookman, De Ketelaere ed Ederson al posto di Zaniolo, Ruggeri e Samardzic; ma è sempre l’Inter a gestire il possesso palla e i ritmi della partita. E così, al 61′ Dumfries è bravo a raddoppiare con un piattone dal limite che non lascia scampo al portiere atalantino. Sul 2-0 le due squadre si allungano e l’Atalanta prova a riaprire il match ma ormai è troppo tardi.

