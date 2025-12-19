Supercoppa italiana: a Riad il Napoli batte il Milan e vola in finale

È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana di scena in terra araba: al “King Saud University Stadium” di Riad, Milan battuto 2-0. I ragazzi di Conte in finale se la vedranno con la vincente di Bologna-Inter in programma oggi venerdi 20 dicembre. Come tutti i match a eliminazione diretta è stata una gara strana. Bella partenza dei partenopei, poi è salito in cattedra il Diavolo che ha iniziato a fare la partita costruendo azioni interessanti e affacciandosi in maniera pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic, estremo difensore dei campani.

Le emozioni del primo tempo. I rossoneri sfiorano il gol più volte, ma, come spesso accade nel calcio è il Napoli a passare in vantaggio al minuto 39: il brasiliano David Neres è lesto a spingere in rete capitalizzando il passaggio del danese Hojlund, sfuggito alla marcatura di De Winter. In chiusura di prima frazione di gioco, azzurri vicini al raddoppio con lo stesso Hojlund in contropiede, ma il portiere milanista Maignan intuisce la conclusione sul primo palo e devìa in corner salvando i suoi.

Nella ripresa il Napoli chiude il conto volando alla finalissima di lunedi 22 dicembre. Pronti via e nuova occasione per la squadra di Antonio Conte: conclusione potente di Rrahmani su cui Maignan si supera. Lo scampato pericolo, però, sveglia la compagine di Max Allegri più aggressiva e pericolosa. Stesso copione del primo tempo: il Milan gioca, il Napoli segna. Al 64′ Hojlund attacca bene la profondità, si prende gioco di De Winter e batte Maignan in diagonale. Punto esclamativo sul match; anzi, è McTominay a sfiorare il tris.