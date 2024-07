Tennis, Berrettini elimina Tsitsipas e vola in finale a Gstaad. Bastad, Nadal conquista una finale dopo due anni

Il tennista azzurro, grazie a una prestazione impeccabile,. Il romano, n. 82 Atp, ha prevalso sul greco con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Domani The Hammer andrà all'inseguimento del secondo titolo della stagione dopo quello di Marrakech, sempre sul rosso: affronterà il francese Quentin Halys che ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff in due set.

Proprio qui, a Gstaad, Berrettini nel 2018 conquistò il suo primo torneo Atp. “Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli” ha dichiarato l'azzurro a fine match, ammettendo di aver probabilmente giocato il suo tennis migliore nel modo decisivo. “Sapevo che si sarebbe potuta presentare un'occasione ed è arrivata”. Ora la finale con Quentin Halys. “Sarà una gara difficile – ha confessato Berrettini – ci siamo incontrati in un torneo in Toscana nove anni fa ed era una situazione diversa”.

Festeggia il ritorno in una finale Atp anche Rafael Nadal. A 38 anni, a Bastad (Svezia), il fuoriclasse spagnolo sulla sua amata terra battuta batte in semifinale il croato Ajdukovic, numero 130 del mondo proveniente dalle qualificazioni, in tre lottatissimi set: 4-6 6-3 6-4 i parziali in favore del maiorchino in due ore e 13 minuti di gioco. All'ultimo atto Rafa affronterà il vincente tra l'argentino Tirante e il portoghese Nuno Borges. In caso di vittoria sarebbe il titolo numero 93 per Nadal.