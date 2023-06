Volley: Italia-Cina 3-0, domani il match contro la Serbia

L’Italvolley di Fefè De Giorgi non sbaglia e vince anche contro la Cina, dopo aver nettamente sconfitto l’Iran. A Rotterdam gli azzurri si impongono nel secondo match della pool 2 di Volley Nations League con i parziali di 25-13, 25-19, 26-24. L’Italia rimane dunque in piena zona final eight con quattro vittorie in sei incontri.

Coach De Giorgi cambia solo un elemento rispetto il sestetto che ha battuto l’Iran: gioca Anzani al posto di Russo al centro con Galassi, per il resto confermati capitan Giannelli e Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Michieletto e Lavia i due schiacciatori e Scanferla nel ruolo di libero.

Partono subito bene gli azzurri che premono a muro e al servizio andando sul 7-3. Nella parte centrale del set arriva un ulteriore break dell’Italia che approfitta del turno in battuta di Michieletto e dei muri di Lavia per portarsi sul 19-11. Chiusura del parziale piuttosto agevole per i campioni del mondo con un primo tempo di Galassi: 25-13.

Bene anche il secondo set: dominio degli azzurri che volano sul 5-1 con una pipe di Lavia. Sull’11-6 per l’Italia, De Giorgi inizia a ruotare i suoi ed inserisce Rinaldi al posto di Michieletto, mentre nella seconda metà del set entrano anche Sbertoli e Gironi al posto di Giannelli e Romanò. Ed è proprio l’opposto ex Taranto a chiudere il set sul 25-19.

Ancora cambi nel terzo set con Federici al posto di Scanferla nel ruolo di libero e Caneschi al centro per Galassi. Azzurri che però abbassano l’intensità dimostrata nei primi due parziali e mantengono in set in equilibrio fino al 14-14 quando arriva il break sul turno a servizio proprio di Caneschi (16-14). Da lì l’Italia allunga 19-15 e poi resiste al rientro della Cina e chiude ai vantaggi sul 26-24 con un muro di Romanò.

Gli azzurri campioni del mondo tornano in campo domani contro la Serbia a partire dalle 20.