La cosa più importante che devi fare con il tuo smartphone: il backup

Prevenire è meglio che curare, dice il proverbio ma lo diciamo anche noi di Tecnomanie. Non essere mai troppo ottimista perché un giorno il tuo smartphone potrebbe da un momento all’altro dirti addio. Lo può fare di sua spontanea volontà o puoi aiutarlo tu, facendolo cadere dal terzo piano o in acqua.

Cosa succede se si rompe e non si riesce a farlo resuscitare? Se non si ha una copia di backup di tutti i dati che conteneva, sono andati persi definitivamente. Cosa vuol dire copia di backup? Vuol dire una copia di sicurezza di un insieme di dati digitali chiamata anche di riserva.

Come si fa una copia di backup di un Android?

La copia di backup di tutti i dati può essere fatta in due modi: su memorie fisiche (hard disk, SD card, chiavetta USB) o sul Cloud. Nel primo caso se avete uno smartphone Android è sufficiente collegare lo smartphone al proprio computer con il cavo USB e seguire semplicemente le istruzioni di Windows. Prima vi chiederà di riconoscere il dispositivo come una memoria esterna, dopodiché se volete iniziare il trasferimento dei file. Se lo collegate ad un Mac invece dovete utilizzare il programma gratuito Android File Transfer: questo programma vi permette di vedere e trasferire tutti i file presenti nello smartphone tramite semplice trascinamento.

Oltre alla copia fisica, esiste un modo molto semplice ed automatico per mettersi l’anima in pace e a voi, se gli date il permesso, ci penserà Google. Se non avete un account Google vi invitiamo a farlo. Google fornisce un sacco di servizi gratuiti tra cui l’importantissimo Google Drive dallo spazio infinito fino al 1 Giugno 2021. A partire da questa data ogni utente avrà a disposizione 15 GB per conservare i suoi dati multimediali. Se non fossero abbastanza con 1,99 euro al mese, è possibile alzare la soglia fino a 100GB, con 2,99 euro si raggiungono i 200 GB.

Per attivare Google Drive i passaggi sono tre: andate nelle impostazioni del vostro smartphone, cliccate su Account e successivamente su Sincronizzazione account. Gli interruttori dei vari dati devono essere accesi. Poi, per la sincronizzazione automatica delle impostazioni del telefono, andate su Impostazioni, cliccate su Avanzate e poi su Backup. Infine, per salvare tutte le foto e video, andate su Google Foto (se non l’avete scaricatelo fatelo) e una volta entrati nell’app vi chiederà se volete fare il backup. Rispondendo sì, lo smartphone inizierà a trasferire tutte le foto e i video nel vostro Cloud Google personale. Potete dormire sonni tranquilli.

Come si fa una copia di backup di un iPhone?

Se invece avete un iPhone, per avere una copia fisica dei file, collegate il vostro iPhone tramite cavo USB o USB-C al vostro computer Windows o Apple; aprite iTunes, fate clic su riepilogo e poi su “Esegui backup adesso”. iTunes non è più quel software conosciuto solo per l’ascolto di musica e la gestione della libreria. Con iTunes oggi è possibile fare di tutto tra cui acquistare audiolibri e film.

Per creare una copia dei dati sulla nuvola di Apple dovete attivare iCloud, un servizio che consente di archiviare online dati di ogni genere, comprese foto e video, e di sincronizzarli su tutti i device associati al medesimo ID Apple. Accedi alle Impostazioni cliccando sull’ingranaggio presente nella homa e clicca sul tuo nome. Nella nuova schermata vai su iCloud e accendi l’interruttore per attivare il backup automatico. Da quel momento in poi ogni volta che il tuo iPhone sarà collegato ad una rete wi-fi verrà salvata una copia dei file del tuo iPhone su iCloud.

L’unica nota negativa è che questo spazio è di soli 5 GB. Finiscono presto! Puoi estendere la memoria a 50 GB per 0,99 euro al mese, a 200 GB per 2,99 euro al mese e a 2 TB per 9,99 euro.

I consigli di Tecnomanie sul backup

Innanzitutto vi invitiamo a utilizzare entrambi i metodi. Non fidatevi troppo delle memorie fisiche e fidatevi di più del Cloud. Per quanto riguarda i servizi di Cloud, Tecnomanie consiglia di acquistare un numero di GB superiore a quello del vostro smartphone. Per esempio, se avete un telefono da 128 GB acquistate un Cloud dai 128 GB in su. Infine, scrivete nel vostro calendario per ricordarvi di svolgere l’operazione di backup una volta a settimana. Questa diventerà una delle migliori abitudini che potrete prendere e in un giorno che promette drammi, ringrazierete Tecnomanie e l’Eco Vicentino.