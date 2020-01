12enne investita sulle strisce in zona industriale. Ricoverata per accertamenti

Traffico paralizzato nella prima mattinata di lunedì nella zona industriale di Thiene, tra il casello autostradale e l’area commerciale alle porte della città, a causa dell’investimento di un pedone alle 7 di oggi. Ad essere travolta da una vettura in transito è stata un’alunna di 12 anni, residente nei paraggi, colpita accidentalmente da una Ford Fiesta condotta da un 31enne di Marano (A.B. le iniziali comunicate dalla polizia locale Nord Est Vicentino). La giovanissima è stata subito soccorsa dal conducente, con l’aiuto di altri automobilisti di passaggio. Nell’arco di pochi minuti la piccola è stata poi assicurata alle cure del personale sanitario del 118 giunto con un’ambulanza sul posto. Ora si trova ricoverata all’ospedale di Santorso per accertamenti, senza correre alcun pericolo di vita.

L’incidente si è verificato in via del Lavoro, in prossimità della rotatoria all’incorcio con via Nogarette e che porta a via del Terziario, nella principale area produttiva e commerciale di Thiene. L’investimento sarebbe avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, imboccate dalla 12enne così come comunica il consorzio “Ne.Vi” attraverso una nota, in attesa dei risultati dei rilievi definitivi. Il ricovero si è reso necessario al fine di verificare eventuali lesioni interne e certificare una prognosi lieve, salvo gli esami diagnostici rivelino altre problematiche.