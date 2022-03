Addio a Sergio Pesavento, ex atleta azzurro. Era impegnato nello sport provinciale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se n’è andato a 64 anni Sergio Pesavento, atleta italiano di spicco dal 1977 al 1988 e dirigente apprezzato per l’impegno e la passione dedicati allo sport. Era uomo tutto di un pezzo ma sapeva farsi ben volere dai ragazzi che in lui vedevano un faro capace di guidarli nei momenti di tensione prima delle gare. Era presidente della Polisportiva di Atletica leggera di Montecchio Precalcino e da qualche tempo era ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo aver contratto il Covid, virus che non gli ha lasciato scampo.

Pesavento era un ex atleta della lunga distanza, ha fatto parte del gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato e una volta appesi gli scarpini al chiodo ne diventò allenatore. A darne la triste notizia è il sito della Federazione nazionale Fidal, che ricorda Pesavento con un comunicato da cui traspare tanta commozione e che vuole ricordare le grandi qualità dell’uomo prima che dell’atleta.

“Una triste notizia per l’atletica italiana. Nella giornata di ieri è venuto a mancare all’età di 64 anni Sergio Pesavento, ex fondista azzurro e dirigente di società. Nato a Thiene (Vicenza), negli anni Ottanta si è distinto con la maglia della Forestale in pista, su strada e nei cross. Proprio nella corsa campestre, ha indossato l’azzurro ai Mondiali di Roma del 1982 all’Ippodromo delle Capannelle. Due anni dopo, nel 1984, ha vinto una delle prime edizioni del Cross della Vallagarina e ha siglato i suoi migliori tempi in pista: 13:37.75 nei 5000 a Pisa e 28:11.99 nei 10.000 a Firenze. Nel 1988 ha debuttato in maratona, vincendo a Vigarano Mainarda in 2h19:03. Conclusa la carriera di atleta, ha abbracciato quella di dirigente e tecnico, diventando presidente della Polisportiva Montecchio Precalcino. Alla moglie, ai quattro figli e a tutti i familiari va l’ideale abbraccio del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”.

Anche il sindaco di Sarcedo, Luca Cortese, ha voluto ricordare la figura dell’ex corridore azzurro con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, poche parole ma che arrivano dritte al cuore. Una perdita che lascia un grande vuoto e che il primo cittadino esprime così: “Mi hanno appena comunicato che Sergio è “andato avanti”. Sergio Pesavento, Maestro di sport: ha dato tanto all’atletica e allo sport. Sergio, un grande, un Signore e una Persona perbene. Mancherà la sua educazione e il suo impegno. Grazie Sergio per aver educato allo sport decine e decine di giovani! Un abbraccio fraterno alla famiglia.”

I funerali di Sergio Pesavento si terranno domani, martedì 8 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Levà di Montecchio Precalcino.