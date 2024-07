Anziano alla guida colpito da un malore momentaneo invade la corsia opposta: evitato un frontale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha avuto un mancamento a poche centinaia di metri da casa, dove stava rientrando con una vecchia Fiat Punto (evidentemente senza impianto di condizionamento), dopo essere partito a metà mattina da Lavarone, in Trentino: un 84enne thienese che viaggiava in direzione sud, ha perso il controllo dell’auto in via Quartieri a Thiene, invadendo la corsia opposta mentre era quasi riverso sul volante.

Poteva avere conseguenze più pesanti quanto accaduto stamane all’altezza del supermercato Conad, intorno alle 11.15. Gli automobilisti in transito vedendo l’auto viaggiare senza controllo hanno rallentato e la vecchia utilitaria è stata evitata in particolare da uno scooter e da un furgone, preso di striscio prima che l’auto si fermasse addosso al marciapiede e all’aiuola che delimita l’area del supermercato.

Avvicinatesi alla vettura per prestare soccorso, le persone in transito si sono accorte subito che il caldo torrido aveva provocato un quasi perdita di conoscenza all’anziano. Hanno quindi allertato immediatamente il Suem 118 e la polizia locale Ne.Vi., giunti sul posto con un’ambulanza e una pattuglia: l’anziano, che voleva andarsene a casa, è stato convinto dagli agenti e dai sanitari a ricevere ulteriori cure ed accertamenti in ospedale, dato che presentava anche momenti di assopimento.