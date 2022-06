Cento anni di scout e tre giorni di festa. Si parte con un libro di aneddoti, si conclude con la quercia

C’è una Breganze “centenaria” pronta a soffiare sulle candeline nel week end alle porte, vale a dire quella che riunisce gli scout di ieri e di oggi che fanno capo al Gruppo Agesci locale. Era infatti il 1922, giusto 100 anni fa, quando le prime divise venivano indossate da chi in paese, giovanotto di un secolo fa, si vestiva soprattutto “da pioniere” nel mondo dello scautismo, dando vita a uno dei gruppi più datati e soprattutto longevi del Vicentino e del Veneto.

Per celebrare degnamente il centenario dalla fondazione gli eredi di quei primi buoni propositi, immutati nel tempo, si sono organizzati nei mesi scorsi per allestire una serie di proposte dedicate non solo ha chi vissuto in prima persone il mondo-scout, ma anche chi vuole conoscerlo da vicino con legittima curiosità. E passare un momento di festa.

Si parte domani sera al parco di Villa Laverda con la presentazione di un volume inedito dedicato proprio alla vita da scout, per spostarsi il giorno dopo nella centralissima piazza Mazzini di Breganze per l’evento clou della festa e con l’apertura dello stand gastronomico pronto a sfornare piatti e bibite a disposizione per trascorrere la serata in compagnia. Poi momento solenne domenica mattina, la nuova ripresa degli eventi in piazza e (quasi) infine la conclusione dei festeggiamenti con uno spettacolo al teatro Terdi cittadino.

Nel dettaglio, l’incontro pubblico di venerdì sera prenderà il via alle 21 nell’area verde della villa. Il libro intitolato “Passo dopo passo, racconto dopo racconto” sarà mostrato in anteprima commentando le pagine illustrate a fumetti che racchiudono tanti aneddoti raccolti dal gruppo in questo secolo di escursioni, momenti di condivisione e “missioni” portate a termine da tanti giovani vicentini nel loro percorso di crescita personale. A fornire una preziosa collaborazione è il Gruppo Breganze Comics.

Sabato 18 giugno per tutta la giornata sarà messo in piedi un vero e proprio campo scout con le sue tipiche costruzioni e, nel pomeriggio, si svolgeranno dei laboratori rivolti a tutti per far conoscere le attività di Agesci, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Grazie all’aiuto stavolta del Gruppo Alpini di Breganze, poi serata da vivere in musica con due band in concerto e lo stand di pietanze sopracitato a disposizione dei presenti. Gradita anche la partecipazione attiva all’evento speciale da parte dei commercianti breganzesi, che porteranno in vetrina decorazioni, oggetti e disegni in omaggio del mondo scout.

Nella mattinata di domenica 19 giugno ci sarà il tradizionale alzabandiera, seguito dalla

Santa Messa in Duomo e poi la scopertura di una targa ricordo sulla storica sede degli scout breganzesi, che si trova in via Pieve. Nel pomeriggio la piazza centrale della città del Torcolato continuerà ad essere animata dai laboratori e dai ragazzi impegnati in più attività, per poi spostarsi al Cinema Verdi dove ci sarà una rappresentazione teatrale ad opera di “Oltre il Sipario”. A conclusione della giornata ci sarà la prevista conclusiva cerimonia di ammainabandiera anche se in realtà l’ultimissimo appuntamento in calendario è fissato per l’alba del lunedì mattina: alle 7 è sarà completata la piantumazione di una quercia nel parco dedicato a Baden Powell, proprio il fondatore dello scautismo internazionale.

Per informazioni più dettagliate si possono visitare il sito istituzionale del gruppo locale o la pagina su Facebook o Instagram, dove saranno pubblicati in questi giorni aggiornamenti e testimonianze dell’evento.