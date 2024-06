Furgoncino investe 13enne in bicicletta. Necessario il trasporto in elisoccorso: è grave

Permane tanta preoccupazione a Breganze all’indomani dell’investimento di uno studente delle scuole medie locali, avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Mirabella. Il ragazzino, di appena 13 anni di età, è stato urtato da un piccolo furgone di guidato da un artigiano in pensione via San Valentino alle 16.30 di ieri, zona di campagna, con lo sbalzo dalla sella al manto stradale.

Immediati i soccorsi da parte del conducente del furgoncino blu e di alcuni residenti, con la chiamata al 118 che segnalava le condizioni di salute gravi del giovanissimo. Si tratta di un ragazzo del luogo, breganzese, uscito da casa da poco. Scenario del drammatico evento l’incrocio della strada sopra citata con via delle Miliane.

Sul posto è giunta alcuni minuti dopo un’ambulanza del Suem 118 ma fin da subito è stato messo in allerta anche l’elisoccorso, con il velivolo d’emergenza poi fatto effettivamente decollare una volta che la squadra sanitaria ha verificato la necessità di un ricovero rapido per accelerare i tempi. Il tredicenne è stato quindi trasportato via cielo all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in funzione di sondare eventuali lesioni interne e le conseguenze del trauma facciale subito nella caduta. Il caschetto di protezione lo ha salvaguardato da conseguenze più gravi.

Il pensionato alla guida del mezzo a quattro ruote – un Fiat Fiorino – è rimasto illeso e ha prestato aiuto al giovane investito, rimanendo profondamente scosso per quanto avvenuto. Sul posto anche i familiari del ferito, prima di recarsi al suo capezzale in ospedale a Vicenza in attesa di aggiornamenti. La prognosi rimane riservata ma, salvo complicazioni emerse dopo gli accertamenti del caso, lo studente non dovrebbe correre pericolo di vita.