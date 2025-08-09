Incendio nella notte nell’azienda Mixcycling, quattro squadre di pompieri per risolverlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Emergenza incendio scattata a notte inoltrata in zona industriale e artigianale di Breganze. Alle 4.50 di sabato è stata inoltrata la segnalazione della presenza di fumo proveniente da un’azienda di riciclo di materiali polimeri biodegradabili: immediata la richiesta di uscita di più squadre dei vigili del fuoco in servizio notturno, con in tutto 18 operatori inviati sullo scenario dell’urgenza da Schio, Vicenza e Bassano del Grappa, a cui si sono aggiunti i pompieri volontari di Thiene.

L’intervento coordinato si è portato a termine in via dell’Artigianato, nell’area dove sorge la Mixcycling Srl. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme alimentatesi all’interno del capannone in pochi minuti, evitandone l’estensione all’intero spazio produttivo. Visibili anche dall’esterno i danni provocati dal calore e dal fumo nero.

Conseguenze concrete che saranno oggetto di quantificazione precisa nei prossimi giorni, ma almeno l’invio a Breganze della maxi spedizione di soccorso (si sono contate all’esterno tre autopompe, tre autobotti e un mezzo autoscala) ha permesso di “frenare” l’avanzata decisa di un incendio che poteva altrimenti devastare tutta la struttura. L’attività economica non era operativa nella notte e non si sono registrate problematiche per le persone.

Riguardo alla determinazione delle cause del problema improvviso, toccherà ora ai tecnici dei vigili del fuoco, in collaborazione con i dirigenti della ditta, fornire tutti gli elementi utili ai Carabinieri presenti sul posto per spiegarne l’origine. Non ci sarebbero elementi “in prima ora” per ipotizzare un incendio doloso, ma le conferme definitive dovranno rispettare i tempi d’indagine.

