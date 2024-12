Bagliori tra i campi in Ca’ Magra: va a fuoco una baracca. Le fiamme bruciano roulotte e trattore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Conta dei danni in corso a Carrè per i proprietari di un terreno agricolo privato in località Ca’ Magra, vicino al confine con la frazione Centrale di Zugliano. Nella notte un incendio si è sviluppato all’esterno rispetto alle abitazioni vicine, alimentatosi con ogni probabilità da una legnaia e coinvolgendo una baracca a fianco.

Le fiamme che si sono propagata nel corso della notte hanno intaccato una roulotte e un trattore, provocando danni ingenti. La chiamata con richiesta di soccorsi al 115 risale alle 3.15, con i pompieri qualificati giunti dal distaccamento di Schio a intervenire per arginare il rogo e limitare i rischi di ulteriore estensione.

Non si registrano persona ferite né intossicate. Oltre ai mezzi sopra citati e alla struttura, persi per gli effetti del calore e del fuoco anche materiali e attrezzature da lavoro. Sono due i focolai distinti – sulla legnaia e pare all’interno nella baracca – su cui ha lavorato a lungo la squadra operativa dei pompieri, all’opera fino alle 6 del mattino per lo spegnimento e la bonifica successiva dell’area interessata dal problema. Operazioni rese pericolose anche per la presenza di bombole di Gpl.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Thiene, per le verifiche dovute, in attesa del report dei vigili del fuoco che sarà utile per individuare le cause dell’evento inatteso. Allo stato attuale non si esclude a priori la matrice dolosa, da affiancare a un possibile cortocircuito a mezzi fermi di uno dei veicoli ospitati nella rimessa.