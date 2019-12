Lieve scossa di terremoto in Altovicentino: 2,3 di magnitudo a 15,6 km di profondità

Anche se pressochè impercettibile alle persone, si è registrata una scossa di terremoto nei dintorni di Carrè, nell’Altovicentino. A confermarlo i sismografi in dotazione all’osservatorio nazionale Ingv di Roma che indicano in 2,3 la magnitudo, a circa un chilometro dal centro del paese a ridosso delle colline Bregonze, alle 17.36 e 16 secondi dell’ultimo giorno del 2019. La profondità in cui la scossa tellurica è stata captata corrisponde a 15,6 chilometri nel sottosuolo.

Nessun allarme nel territorio circostante alla zona del sisma di lieve entità, tanto che la centrale operativa dei vigili del fuoco di Vicenza non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento nè segnalazione particolare nei minuti successivi allo scossone. Un fenomeno che di rado capita nel Vicentino, fortunatamente anche in questa occasione senza conseguenze per la popolazione nè danni rilevati.