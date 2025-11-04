Minibasket “mutilato”, al via la raccolta firme. Il sindaco: “Sarà sistemato”

E’ botta e risposta a Carrè tra l’amministrazione comunale e un gruppo di mamme di bambine che giocano a minibasket nella palestra intercomunale e che, a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra, si sono trovate con canestri non adatti alla loro altezza e tracciatura incompleta delle linee di gioco.

Se da un lato le mamme minacciano il via ad una raccolta firme, dall’altro lato il sindaco Valentina Maculan spiega che si tratta semplicemente di lavori in corso e che al termine tutto sarà ripristinato e adeguato ad ogni necessità e rigetta le accuse che “nascono da informazioni inesatte e incomplete”.

L’accusa delle mamme

“Nelle scorse settimane le nostre figlie non hanno potuto usufruire della palestra intercomunale scuole medie per il rifacimento della pavimentazione e colorazione dei campi da gioco. Al termine dei lavori l’amara sorpresa per le nostre bambine. Non c’erano più tutte le linee dei campi di minibasket tracciate, linee necessarie per svolgere adeguatamente gli allenamenti. Inoltre sono stati bloccati i canestri del campo da basket che ora non sono più abbassabili, così da mettere letteralmente fuori gioco le nostre bambine. Nulla deve essere tolto a nessuno”.

Al fine di ottenere il ripristino delle linee e la regolazione dei canestri, le mamme hanno deciso di dare il via ad una raccolta firme.

La risposta degli amministratori di Carrè e Chiuppano

“In riferimento alla raccolta firme per tutelare il minibasket, precisiamo che l’intervento di rifacimento della pavimentazione della palestra, condiviso dalle amministrazioni di Carrè e Chiuppano, si è reso necessario a causa dell’usura della precedente pavimentazione. Con tale intervento è stata migliorata la sicurezza generale della palestra a beneficio degli studenti e degli sportivi che la utilizzano. La tracciatura dei campi di gioco non è ancora stata ultimata. A breve verranno infatti segnate le rimanenti linee e tacche per la pratica del minibasket. I tabelloni del campo principale, che al momento sono fissi per un problema tecnico, e i canestri laterali saranno sostituiti a breve per permettere la regolazione in altezza. Alla luce di quanto esposto riteniamo incomprensibili le affermazioni contenute nel comunicato, assunte sulla base di informazioni inesatte e incomplete. La palestra intercomunale è un patrimonio che le nostre amministrazioni sono impegnate a tutelare a favore della scuola e della cittadinanza”.

