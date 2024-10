Perde il controllo dell’auto e provoca un frontale con un furgone: feriti entrambi i guidatori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nello scontro frontale fra un’auto e un furgone a Chiuppano due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 24 ottobre, poco prima del ponte dei Granatieri. Un automobilista – M.I., 47enne della zona – alla guida di una Renault Megane Scenic stava percorrendo via ponte dei Granatieri con direzione di marcia verso Asiago. Giunto all’altezza della curva a sinistra presente prima del ponte, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, sbandando ed andando ad invadere parzialmente il senso opposto di marcia.

Qui stava sopraggiungendo un furgone – condotto da M.F. – che non ha potuto evitare llo scontro frontale, che è stato molto forte. A seguito del violento urto la Megane è rimbalzata sul guard-rail nell’opposto senso di marcia. I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati in codice giallo da ambulanza del Suem 118, al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

I rilievi tecnici dell’incidente stradale e la regolazione del traffico, che ha subito rallentamenti per circa due ore, è stato curato da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.